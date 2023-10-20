https://sputnik-georgia.ru/20231020/prezident-gruzii-ne-podpisyvala-popravki-v-byudzhet-2023---chem-nedovolna-pravyaschaya-partiya-283505419.html

Президент Грузии не подписывала поправки в бюджет 2023 – чем недовольна правящая партия

Президент Грузии не подписывала поправки в бюджет 2023 – чем недовольна правящая партия

Поправки в госбюджет будут одобрены независимо от того, выступает ли президент против, чтобы люди получали помощь, заявил спикер 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T18:34+0400

2023-10-20T18:34+0400

2023-10-20T19:35+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент Грузии не подписывала две недели принятые парламентом поправки в госбюджет, предполагающие увеличение расходов на социальные программы, помощь жертвам стихийных бедствий и международные проекты, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год 6 октября. Правительство Грузии приняло решение увеличить государственный бюджет 2023 года и перераспределить средства – самое большое финансирование получат Минздрав и Минобразования. Он назвал поведение президента Грузии неправильным. "Я не знаю, какой план у Саломе Зурабишвили, но считаю, что это очень неправильное отношение к людям, которые рассчитывают на этот бюджет. Я не знаю, каковы намерения президента, но в конечном итоге она не может заблокировать поправку к бюджету. Мы все равно одобрим эту поправки в бюджет, независимо от того, выступает ли госпожа Саломе против, чтобы люди получали помощь. Надеюсь, что она сама его подпишет", - сказал Папуашвили. Кто получит больше денег По решению правительства бюджет министерства здравоохранения увеличится на 250 миллионов лари и составит 7,05 миллиарда. Из поступивших денег 120 миллионов лари пойдут на финансирование лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями. Бюджет министерства образования увеличится на 47 миллионов лари и составит 2,07 миллиарда. Большая часть дополнительных денег уйдет на ремонт и строительство школ по программе правительства. Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год >>А вот Минрегионов, бюджет которого составляет 3,35 миллиарда лари, получит дополнительно 20 миллионов на выплаты компенсаций и работы по ликвидации последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия. Предполагается, что в этом вопросе также будут задействованы средства резервного фонда правительства и Фонда по развитию регионов. Дополнительные средства в размере 23 миллионов получит и министерство экономики, бюджет которого составит 580 миллионов лари. Большая часть денег уйдет на начало строительных работ первого глубоководного порта в Анаклия. Сорок миллионов лари получит МВД Грузии на обновление инфраструктуры и систем. Общий бюджет ведомства составит 1,15 миллиарда лари. Госбюджет Грузии увеличился втрое с 2012 года – премьер >>Дополнительно 10 миллионов лари на осуществление необходимых закупок получит Минобороны Грузии, чей бюджет достигнет 1,27 миллиарда лари. Курс лари по отношению к доллару США на 21 октября составляет 2, 6958 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , бюджет грузии