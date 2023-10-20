https://sputnik-georgia.ru/20231020/prezident-predlagaet-ne-vvodit-novye-ogranicheniya-na-aktsiyakh-protesta--obyasnenie-veto-283508517.html
Президент предлагает не вводить новые ограничения на акциях протеста – объяснение вето
Президент предлагает не вводить новые ограничения на акциях протеста – объяснение вето
У участников собрания должна быть возможность самим выбирать форму, место и время проведения, как это прописано в Конституции, говорится в послании президента 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T21:51+0400
2023-10-20T21:51+0400
2023-10-20T21:51+0400
грузия
новости
политика
вето президента
парламент грузии
акции протеста
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент Грузии предложила парламенту не вносить ограничение на акциях протеста для установки временных конструкций в аргументированном вето на проект поправок в закон "О собраниях и манифестациях". Согласно новым правилам, к запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытие дорог добавится запрет на установки временных конструкций на территории проведения акции. По ее словам, вмешательство в конституционное право на собрания в такой форме недопустимо. "У участников собрания должна быть возможность самим выбирать форму, место и время проведения, как это говорится в Конституции. Недопустимо, чтобы государство на собраниях и манифестациях определяло, какая конструкция связана с протестом и солидарностью", – говорится в замечаниях. Президент Грузии считает, что законодательство Грузии и без запрета достаточно гарантирует вмешательство государства в манифестацию при наличии угрозы безопасности, а также сам закон запрещает проведение акций, направленных на пропаганду насилия и разжигание розни, и в достаточной степени ограничивает участников акций в насильственных действиях. Когда будет действовать запрет Запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, а также ее установка не связана с проведением непосредственно с акцией протеста. Омбудсмен Грузии раскритиковал поправки в закон "О собраниях и манифестациях" >>Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка. Против принятия поправок выступил Народный защитник Грузии, который назвал поправки противоречащими Конституции. Что дальше В правящей партии уже заявили, что вето президента будет преодолено. Согласно процедуре парламент Грузии сначала проголосует за проект представленный президентом. В случае его отклонения, депутатам предстоит проголосовать за свою версию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вето президента, парламент грузии, акции протеста
грузия, новости, политика, вето президента, парламент грузии, акции протеста
Президент предлагает не вводить новые ограничения на акциях протеста – объяснение вето
У участников собрания должна быть возможность самим выбирать форму, место и время проведения, как это прописано в Конституции, говорится в послании президента
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент Грузии предложила парламенту не вносить ограничение на акциях протеста для установки временных конструкций в аргументированном вето на проект поправок в закон "О собраниях и манифестациях".
Согласно новым правилам, к запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытие дорог добавится запрет на установки временных конструкций на территории проведения акции.
"Поправки дают возможность широкой интерпретации, тогда как многие специалисты справедливо указывают, что формулировка оставляет рычаг оценивать временные конструкции как мешающий фактор на каждой акции, тогда как от законодательства требуется конкретно и ясно регламентировать ограничение любого права", – говорится в замечаниях.
По ее словам, вмешательство в конституционное право на собрания в такой форме недопустимо.
"У участников собрания должна быть возможность самим выбирать форму, место и время проведения, как это говорится в Конституции. Недопустимо, чтобы государство на собраниях и манифестациях определяло, какая конструкция связана с протестом и солидарностью", – говорится в замечаниях.
Президент Грузии считает, что законодательство Грузии и без запрета достаточно гарантирует вмешательство государства в манифестацию при наличии угрозы безопасности, а также сам закон запрещает проведение акций, направленных на пропаганду насилия и разжигание розни, и в достаточной степени ограничивает участников акций в насильственных действиях.
Когда будет действовать запрет
Запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства или без нее возможно проведение акции протеста, а также ее установка не связана с проведением непосредственно с акцией протеста.
Кроме того, согласно поправкам, на процедуру демонтажа незаконной конструкции распространятся те же правила, что и при незаконном блокировании дороги. В частности, представители органов правопорядка будут обязаны предупредить участников акции о необходимости демонтажа конструкции, и организаторы акции в течение 15 минут обязаны решить этот вопрос. Полиция будет иметь право после этого принять установленные законом меры для восстановления порядка.
Против принятия поправок выступил Народный защитник Грузии, который назвал поправки противоречащими Конституции.
В правящей партии уже заявили, что вето президента будет преодолено.
Согласно процедуре парламент Грузии сначала проголосует за проект представленный президентом.
В случае его отклонения, депутатам предстоит проголосовать за свою версию.