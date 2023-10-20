https://sputnik-georgia.ru/20231020/rozhdestvenskiy-post-2023-2024-kogda-nachinaetsya-po-tserkovnomu-kalendaryu-283507516.html

Рождественский пост 2023-2024: когда начинается по церковному календарю?

Рождественский пост 2023-2024: когда начинается по церковному календарю?

Рождественский пост, который начинается ежегодно в ноябре, готовит христиан к Рождеству Христову 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T20:56+0400

2023-10-20T20:56+0400

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Рождество Христово, праздник рождения Сына Божьего, православные отмечают 7 января – это одно из главных торжеств православного церковного календаря. Когда начинается Рождественский пост в 2023-м по церковному календарю, читайте на Sputnik Грузия. Когда начинается Рождественский пост? Рождественский пост у православных по церковному календарю ежегодно начинается 28 ноября. Католический Рождественский пост, в отличие от православного, начинается за четыре недели до Рождества Христова в воскресенье, которое католики празднуют 25 декабря. Католический Рождественский пост в 2023-м начнется 3 декабря. Рождественский пост называют еще и Четыредесятницей, так как он длится 40 дней – по церковному календарю это последний многодневный пост в году. Православный Рождественский пост, который установили для того, чтобы верующие, очистив себя постом, молитвой и покаянием, встретили Сына Божьего, явившегося в мир с чистой душой, завершается 6 января – в канун Рождества Христова. Церковный календарь Рождественский, как и другие многодневные посты, установили в первые века христианства. Рождественский пост упоминают Амвросий Медиодаланский, Филастрий и блаженный Августин в своих сочинениях, датированных IV веком. Вначале Рождественский пост одни христиане соблюдали семь дней, другие – чуть больше. Единый срок, 40-дневный пост, перед Рождеством Христовым для всех христиан был положен на соборе в 1166-м. Православный Рождественский пост не такой строгий, как Великий или Успенский. По монастырскому уставу во время Рождественского поста нельзя есть молочные и мясные продукты, однако в выходные и церковные праздники, если они не выпадают на среду и пятницу, можно кушать рыбу. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и в день памяти Николая Чудотворца, которые по православному церковному календарю ежегодно празднуют 4-го и 19 декабря, в 2023-м выпадают на понедельник и вторник, соответственно, кушать в эти дни рыбу можно. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников, рождество