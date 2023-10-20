https://sputnik-georgia.ru/20231020/skolko-passazhirov-vospolzovalis-vnutrennimi-aviareysami-gruzii---novye-dannye-283471308.html

Сколько пассажиров воспользовались внутренними авиарейсами Грузии - новые данные

Сколько пассажиров воспользовались внутренними авиарейсами Грузии - новые данные

В целом аэропорты Грузии приняли 4,5 миллиона пассажиров в январе-сентябре 2023 года, что на 37% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T07:01+0400

2023-10-20T07:01+0400

2023-10-20T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Положительная динамика роста пассажиропотока наблюдается в аэропортах внутреннего назначения – Местиа, Амбролари и Натахтари, которые за девять месяцев 2023 года обслужили 23,7 тысяч пассажиров, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. По данным ведомства, аэропорт в Местиа обслужил 8 125 пассажиров, что на 17% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в январе-сентябре 2022 года, и на 25% больше, чем до пандемии в 2019 году. Аэропорт Амбролаури принял 1 575 пассажира, что на 27% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных за отчетный период прошлого года, и на 4% больше, чем количество пассажиров, принятых за три квартала 2019 года. Сколько рейсов приняли аэропорты Грузии – новые данные >>По сравнению с январем-сентябрем 2019 года пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 104%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составляет 10%. Аэропорт обслужил 13 968 пассажиров. Всего за девять месяцев 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 19 460 рейсов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество рейсов выросло на 20%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 101%. Кроме того, в целом аэропорты Грузии приняли 4,5 миллиона пассажиров в январе-сентябре 2023 года, что на 37% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года, и на 9% больше 2019-го, периода до пандемии COVID-19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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