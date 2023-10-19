https://sputnik-georgia.ru/20231019/skolko-reysov-prinyali-aeroporty-gruzii--novye-dannye-283466372.html
Сколько рейсов приняли аэропорты Грузии – новые данные
Сколько рейсов приняли аэропорты Грузии – новые данные
По сравнению с девятью месяцами 2022 года, использование воздушного пространства страны выросло на 66% до 171 111 полетов 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T21:29+0400
2023-10-19T21:29+0400
2023-10-19T21:48+0400
грузия
экономика
туризм
агентство гражданской авиации
кутаисский международный аэропорт
тбилисский международный аэропорт
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Число авиарейсов, совершенных в аэропортах Грузии в январе-сентябре 2023 года выросло на 20% и составило 19 460, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. По данным агентства, показатель восстановления по сравнению с 2019 годом до пандемии составил 101%. По сравнению с девятью месяцами 2022 года, использование воздушного пространства страны выросло на 66%, что соответствует темпам роста за тот же период 2019 года. Всего за этот период в воздушном пространстве Грузии зафиксировано 171 111 полетов. На сколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новые данные >>Объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 13 166 292 тонны. По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 3%. Пассажиропоток продолжает расти Аэропорты Грузии приняли 4,5 миллиона пассажиров в январе-сентябре 2023 года, что на 37% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года и на 9% больше 2019-го, периода до пандемии COVID-19. По данным Агентства, более половины пассажиров (2,7 миллиона человек) принял Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, что на 27% больше по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель восстановления составляет 93%. Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер >>Также за три квартала текущего года число пассажиров в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели удвоилось по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило 1,2 миллиона человек. Кроме того, пассажиропоток на 93% вырос по сравнению с 2019 годом. Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, за отчетный период он принял 525,1 тысячи пассажиров, на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель полностью восстановлен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, агентство гражданской авиации, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, туризм, агентство гражданской авиации, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Сколько рейсов приняли аэропорты Грузии – новые данные
21:29 19.10.2023 (обновлено: 21:48 19.10.2023)
По сравнению с девятью месяцами 2022 года, использование воздушного пространства страны выросло на 66% до 171 111 полетов
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Число авиарейсов, совершенных в аэропортах Грузии в январе-сентябре 2023 года выросло на 20% и составило 19 460, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.
По данным агентства, показатель восстановления по сравнению с 2019 годом до пандемии составил 101%.
По сравнению с девятью месяцами 2022 года, использование воздушного пространства страны выросло на 66%, что соответствует темпам роста за тот же период 2019 года. Всего за этот период в воздушном пространстве Грузии зафиксировано 171 111 полетов.
Объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 13 166 292 тонны. По сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 3%.
Пассажиропоток продолжает расти
Аэропорты Грузии приняли 4,5 миллиона пассажиров в январе-сентябре 2023 года, что на 37% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года и на 9% больше 2019-го, периода до пандемии COVID-19.
По данным Агентства, более половины пассажиров (2,7 миллиона человек) принял Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, что на 27% больше по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель восстановления составляет 93%.
Также за три квартала текущего года число пассажиров в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели удвоилось по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило 1,2 миллиона человек. Кроме того, пассажиропоток на 93% вырос по сравнению с 2019 годом.
Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, за отчетный период он принял 525,1 тысячи пассажиров, на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель полностью восстановлен.