https://sputnik-georgia.ru/20231020/turtsiya-uzhestochila-pravila-vydachi-vnzh-dlya-vladeltsev-nedvizhimosti---istochnik-283483884.html

Турция ужесточила правила получения ВНЖ для владельцев недвижимости – СМИ

Турция ужесточила правила получения ВНЖ для владельцев недвижимости – СМИ

В Турции более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян – более 122 тысяч 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T13:58+0400

2023-10-20T13:58+0400

2023-10-20T14:20+0400

турция

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23894/17/238941732_0:175:902:683_1920x0_80_0_0_bcb45be1b136792179943f37b81fdc16.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Власти Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) с 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах до 200 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по делам миграции. Правила коснутся тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября 2023 года, причем минимальная стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране. Инвестиционный вид на жительство в Грузии: последние данные>>Для тех, кто приобрел недвижимость до 16 октября, действуют прежние правила – минимальная стоимость квартиры 50 тысяч долларов в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, таких как Стамбул и Измир, также требуются и тапу (свидетельство о собственности) и документ об оценке. По данным Управления по делам миграции на 12 октября, в Турции более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян – более 122 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

турция, в мире, новости