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Турция ужесточила правила получения ВНЖ для владельцев недвижимости – СМИ
Турция ужесточила правила получения ВНЖ для владельцев недвижимости – СМИ
В Турции более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян – более 122 тысяч 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T13:58+0400
2023-10-20T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Власти Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) с 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах до 200 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по делам миграции. Правила коснутся тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября 2023 года, причем минимальная стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране. Инвестиционный вид на жительство в Грузии: последние данные>>Для тех, кто приобрел недвижимость до 16 октября, действуют прежние правила – минимальная стоимость квартиры 50 тысяч долларов в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, таких как Стамбул и Измир, также требуются и тапу (свидетельство о собственности) и документ об оценке. По данным Управления по делам миграции на 12 октября, в Турции более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян – более 122 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Турция ужесточила правила получения ВНЖ для владельцев недвижимости – СМИ
13:58 20.10.2023 (обновлено: 14:20 20.10.2023)
В Турции более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян – более 122 тысяч
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik.
Власти Турции увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) с 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах до 200 тысяч, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Управление по делам миграции.
"Согласно новым правилам, выдача вида на жительство по владению недвижимостью возможна только в случае, если квартира стоит минимум 200 тысяч долларов. Также по новым правилам для получения ВНЖ будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость – ред.), кадастровая оценка не требуется", – рассказал источник.
Правила коснутся тех, кто приобрел недвижимость после 16 октября 2023 года, причем минимальная стоимость для права подать на ВНЖ будет одинаковой по всей стране.
Для тех, кто приобрел недвижимость до 16 октября, действуют прежние правила – минимальная стоимость квартиры 50 тысяч долларов в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах, таких как Стамбул и Измир, также требуются и тапу (свидетельство о собственности) и документ об оценке.
По данным Управления по делам миграции на 12 октября, в Турции более 1,1 миллиона иностранцев с ВНЖ, из них больше всего россиян – более 122 тысяч.