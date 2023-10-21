https://sputnik-georgia.ru/20231021/dve-novye-kanatki-postroyat-na-gornolyzhnom-kurorte-gudauri-283504166.html

Две новые канатки построят на горнолыжном курорте Гудаури

Две новые канатки построят на горнолыжном курорте Гудаури

Канатные дороги строит и обустраивает австрийско-швейцарская компания Doppelmayer 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T19:40+0400

2023-10-21T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Горнолыжный курорт Гудаури встретит зимний сезон 2023-2024 года с обновленной инфраструктурой – отдыхающие смогут пользоваться двумя новыми канатными комплексами, сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития. Новые подъемники кресельного типа, т. н. "Бабл", будут шестиместными. А пропускная способность канатки составит 1800-2400 пассажиров в час. Длина канатных дорог 1 249 и 1 369 метров. Строительные работы ведет австрийско-швейцарская компания Doppelmayer. По его словам, ареалы канатных дорог определены согласно генеральному плану, разработанному канадской компанией Ecodesign. Что касается зоны катания, то к существующей 70-километровой трассе будет добавлено 6 километров, что создаст совершенно новое пространство для катания для посетителей. Развитие спортивного туризма является одним из главных приоритетов страны. Грузия успешно приняла чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски на горнолыжном курорте Бакуриани в феврале 2023 года и заняла почетное место на спортивной карте мира. Впервые в истории: Грузия ежегодно будет принимать этапы Кубка мира по зимним видам спорта>>В начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним вида спорта. Решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS). В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплине сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS. По информации Минэкономики, этот факт очень важен для развития зимних курортов и спорта, а также для популяризации Грузии как внутри страны, так и за рубежом, что положительно влияет на узнаваемость грузинских горных и горнолыжных курортов и их конкурентоспособность на международном уровне. Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, гудаури, спорт, спорт