https://sputnik-georgia.ru/20231021/georgian-airways-priostanavlivaet-polety-v-tel-aviv-283513556.html

Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив

Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив

Отмечается, что международный аэропорт Израиля не закрывается, вопреки распространившейся информации 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 22 октября приостанавливает полеты в Тель-Авив, однако израильские перевозчики регулярно будут выполняют прямые рейсы в Тбилиси, говорится в сообщении посольства Грузии в Израиле.Причиной приостановления полетов грузинской авиакомпании назвали "отдельные регуляции международных страховых компаний". Также в посольстве отметили, что международный аэропорт Израиля не закрывается, вопреки распространившейся информации.Между тем, компания Georgian Airways добавляет ежедневные рейсы по направлению Ларнака-Тбилиси, и желающие улететь из Израиля в Грузию смогут воспользоваться этим транзитным маршрутом. Также в посольстве отметили, что в течение последних трех дней наблюдался низкий спрос на рейсы из Израиля в Грузию. Сигналы бедствия перед вылетом: из Израиля в Грузию выполнено еще несколько рейсов>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа Число жертв в секторе Газа достигло 4 137 человек, свыше 13 тысяч – получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1 300 человек. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, georgian airways, хамас, происшествия