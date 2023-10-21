https://sputnik-georgia.ru/20231021/gruzinskie-politiki-zastavlyayut-obschestvo-smotret-spektakl--burdzhanadze-283517857.html

Грузинские политики заставляют общество смотреть спектакль – Бурджанадзе

Грузинские политики заставляют общество смотреть спектакль – Бурджанадзе

Главные темы в стране отодвинуты на второй план, считает экс-спикер парламента Грузии 21.10.2023, Sputnik Грузия

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политика

грузия

новости

нино бурджанадзе

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские оппозиционные политики не создают свою повестки дня и заставляют публику смотреть спектакль, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Демократическая Грузия" Нино Бурджанадзе. Парламент Грузии на этой неделе провалил импичмент президента Саломе Зурабишвили. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не удалось убедить оппозицию в необходимости отстранения президента с должности из-за нарушения Конституции. По ее мнению, оппозиция перестала создавать свою повестку дня. Международные партнеры Грузии говорят о высоком уровне политической поляризации в стране. На данный момент основная борьба ведется между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силой "Единое национальное движение". Согласно опросам, только у этих партий есть на сегодняшний день возможность преодолеть проходной барьер на предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборах. Теоретические шансы есть еще у трех-четырех партий. И хотя "Грузинская мечта" значительно опережает "Нацдвижение" по рейтингам, ей не гарантировано получение большинства в парламенте Грузии. Выборы в парламент будут полностью пропорциональными. Для получения права формировать правительство и единолично принимать решения о принятии законов, партии необходимо будет получить не менее 50% голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, нино бурджанадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента