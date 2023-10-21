https://sputnik-georgia.ru/20231021/gruzinskie-politiki-zastavlyayut-obschestvo-smotret-spektakl--burdzhanadze-283517857.html
Грузинские политики заставляют общество смотреть спектакль – Бурджанадзе
Грузинские политики заставляют общество смотреть спектакль – Бурджанадзе
Главные темы в стране отодвинуты на второй план, считает экс-спикер парламента Грузии 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T14:18+0400
2023-10-21T14:18+0400
2023-10-21T14:29+0400
политика
грузия
новости
нино бурджанадзе
саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские оппозиционные политики не создают свою повестки дня и заставляют публику смотреть спектакль, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Демократическая Грузия" Нино Бурджанадзе. Парламент Грузии на этой неделе провалил импичмент президента Саломе Зурабишвили. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не удалось убедить оппозицию в необходимости отстранения президента с должности из-за нарушения Конституции. По ее мнению, оппозиция перестала создавать свою повестку дня. Международные партнеры Грузии говорят о высоком уровне политической поляризации в стране. На данный момент основная борьба ведется между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силой "Единое национальное движение". Согласно опросам, только у этих партий есть на сегодняшний день возможность преодолеть проходной барьер на предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборах. Теоретические шансы есть еще у трех-четырех партий. И хотя "Грузинская мечта" значительно опережает "Нацдвижение" по рейтингам, ей не гарантировано получение большинства в парламенте Грузии. Выборы в парламент будут полностью пропорциональными. Для получения права формировать правительство и единолично принимать решения о принятии законов, партии необходимо будет получить не менее 50% голосов избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, нино бурджанадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, нино бурджанадзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
Грузинские политики заставляют общество смотреть спектакль – Бурджанадзе
14:18 21.10.2023 (обновлено: 14:29 21.10.2023)
Главные темы в стране отодвинуты на второй план, считает экс-спикер парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинские оппозиционные политики не создают свою повестки дня и заставляют публику смотреть спектакль, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Демократическая Грузия" Нино Бурджанадзе.
Парламент Грузии на этой неделе провалил импичмент президента Саломе Зурабишвили
. Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не удалось убедить оппозицию в необходимости отстранения президента с должности из-за нарушения Конституции.
"Они (политики – ред) убили политику и заставляют общество смотреть спектакль, в котором вольно или невольно были замешаны мои коллеги. Процесс импичмента – это не комедия, но это может быть драма", – заявила Бурджанадзе.
По ее мнению, оппозиция перестала создавать свою повестку дня.
"Дело в том, что главные темы в стране отодвинуты на второй план. Оппозиция не создает свою собственную повестку дня, они следуют повестке дня, созданной "Грузинской мечтой", – сказала Бурджанадзе.
Международные партнеры Грузии говорят о высоком уровне политической поляризации в стране. На данный момент основная борьба ведется между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной силой "Единое национальное движение".
Согласно опросам, только у этих партий есть на сегодняшний день возможность преодолеть проходной барьер на предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборах. Теоретические шансы есть еще у трех-четырех партий.
И хотя "Грузинская мечта" значительно опережает "Нацдвижение" по рейтингам, ей не гарантировано получение большинства в парламенте Грузии.
Выборы в парламент будут полностью пропорциональными. Для получения права формировать правительство и единолично принимать решения о принятии законов, партии необходимо будет получить не менее 50% голосов избирателей.