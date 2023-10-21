https://sputnik-georgia.ru/20231021/pervye-mashiny-s-gumpomoschyu-nachali-proezzhat-v-sektor-gaza-283515369.html

Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа

Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа

Сообщается, что на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гуманитарной помощью 21.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал al Arabiya.Телеканал добавил, что иностранцы, находящиеся в Газе, в ближайшее время смогут покинуть анклав через Рафах.По информации корреспондента РИА Новости, на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 машин с гуманитарной помощью.Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе ГазаЧисло жертв в секторе Газа достигло 4 137 человек, свыше 13 тысяч – получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1 300 человек. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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