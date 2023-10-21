https://sputnik-georgia.ru/20231021/pisateli-i-illyustratory-iz-gruzii-nominirovany-na-premiyu-astrid-lindgren-283514503.html

Писатели и иллюстраторы из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен

Писатели и иллюстраторы из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен

На премию в честь знаменитой шведской писательницы номинированы 245 кандидатов из 68 стран 21.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузия представила четырех номинантов на Международную премию памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2024 году, говорится на сайте мероприятия.Всего на премию 2024 года номинированы 245 кандидатов из 68 стран. Это писатели, иллюстраторы, рассказчики и те, кто пропагандирует чтение, номинированные международными номинирующими организациями. Объявление лауреатов премии состоится 9 апреля 2024 года. Что касается Грузии, то от нее представлены авторы Гиви Чигвинадзе и Васо Гулеури, иллюстратор Георгий Джинчарадзе, автор и иллюстратор Татия Надареишвили, а также Никозская Школа искусств имени Святого Александра Окропиридзе. Гиви Чигвинадзе хорошо известен как взрослым читателям, так и детям. Его стихи, рассказы, произведения для детей и исторические исследования давно печатаются в литературных, детских и исторических журналах, а также издаются отдельными книгами. Герои поэзии и прозы Чигвинадзе чаще всего животные и птицы, которых автор наделяет разными человеческими качествами. Но главный лейтмотив творчества автора – любовь к природе, которую Чигвинадзе и прививает детям. Васо Гулеури – автор множества детских книг. Его первые детские стихи были опубликованы в журнале "Дила". В 2007 году цикл детских стихов "Детский сад" занял второе место в литературном конкурсе "Журавль". Георгий Джинчарадзе с раннего возраста начал срисовывать иллюстрации из книг. Первой книгой, которую создал Джинчарадзе, был "Атлас сказок". Джинчарадзе проиллюстрировал три грузинские народные сказки ("Цикара", "Амирани" и "Волк") детскими фантазиями и воспоминаниями. Татия Надареишвили – автор нескольких иллюстрированных сказок. Надареишвили окончила факультет графики Тбилисской государственной академии художеств, а потом магистратуру в сфере рекламной графики. Стоит отметить, что ее сказка "Спокойной ночи" вышла в Швейцарии для немецкоязычного рынка, а также в Китае. Как сказочница из Грузии покорила Китай и Швейцарию>>Премия памяти Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren Memorial Award) – шведская премия за достижения в детской литературе, основанная правительством Швеции в 2002 году в честь легендарной детской писательницы. Присуждается ежегодно, призовой фонд составляет пять миллионов шведских крон (более полумиллиона долларов). Эта премия – крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Она присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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