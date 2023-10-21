https://sputnik-georgia.ru/20231021/politsiya-zaderzhala-za-noshenie-oruzhiya-zhertvu-perestrelki-v-tbilisi--283521066.html

Полиция задержала жертву перестрелки в Тбилиси за ношение оружия

Полиция задержала жертву перестрелки в Тбилиси за ношение оружия

В мае 2023 года на Гиви Маргвелашвили было совершенно вооруженное нападение в центре Тбилиси 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T18:24+0400

2023-10-21T18:24+0400

2023-10-21T18:32+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Сотрудники полиции, спустя пять месяцев после перестрелки в центре Тбилиси, задержали бизнесмена Гиви Маргвелашвили, по прозвищу "Гичо", и его друга, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на МВД Грузии. По данным следствия, оба обвиняются в незаконном приобретении, ношении и хранения оружия. Другие детали дела не известны. Маргвелашвили, по данным СМИ, в прошлом член околокриминальной группировки "Верис садзмо" (Верийское братство), действовавшей в 1990-е годы, стал объектом нападения в мае 2023 года. Перестрелка в Тбилиси – задержан обвиняемый в убийстве сотрудник МВД>>Тогда следствие установило, что Саба Гахокия на улице Гогебашвили открыл стрельбу в направлении Маргвелашвили. Нападавшего убил телохранитель бизнесмена, сам Маргвелашвили и случайный прохожий получили ранения. Телохранителя, который занимал должность старшего инспектора управления личной охраны департамента охранной полиции МВД Грузии, задержали за превышение полномочий по время самообороны, он помещен в заключение на время следствия. Одной из версий причины нападения на бизнесмена было его криминальное прошлое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии