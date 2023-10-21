https://sputnik-georgia.ru/20231021/prestizhnyy-vinnyy-simpozium-proydet-na-vostoke-gruzii-v-noyabre-283483678.html
Престижный винный симпозиум пройдет на востоке Грузии в ноябре
Престижный винный симпозиум пройдет на востоке Грузии в ноябре
В мероприятии примут участие специалисты, имеющие большое влияние на винодельческую индустрию 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T19:00+0400
2023-10-21T19:00+0400
2023-10-21T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Самый престижный винный симпозиум Швейцарской ассоциации Grand Jury Du Vin впервые пройдет в Грузии в поместье Цинандали (регион Кахети) 3-4 ноября. В рамках мероприятия в Цинандали соберутся профессионалы виноделия со всего мира – сомелье, эксперты, журналисты, любители вина. У гостей будет возможность продегустировать вина классификации "Бордо Гран Крю", а также лучшие образцы грузинских вин.По его словам, также в мероприятии примут участие известные производители из Франции и Германии. Цель двухдневного мероприятия – дать известным журналистам и видным представителям винодельческой отрасли возможность точно почувствовать туристический потенциал Грузии, особенно очарование грузинского вина, гастрономии и культуры. Грузинским виноделам предоставляется возможность представить свои вина самым авторитетным экспертам мира. Интерес Великобритании к грузинскому вину растет>>Симпозиум представит участникам и культурную программу, в ходе которой гости узнают о грузинском традиционном и современном искусстве и гастрономии.В рамках мероприятия пройдет вечер классической музыки, джаза и грузинского фольклора с участием Национального балета Сухишвили.Также у гостей симпозиума будет возможность посетить гала-ужин, который проведут обладатель трех звезд Мишлен, шеф-повар Мишлен Ян Хартвиг и бренд-шеф компании Silk Hospitality Ираклий Асатиани.Винный симпозиум проводится по инициативе Silk Road Group, при поддержке Минэкономики Грузии, Банка Грузии и Национальной администрации туризма.Основанная в Швейцарии в 1996 году, ассоциация уже много лет проводит самые престижные винные симпозиумы на Villa d'Este на озере Комо в Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинское вино, вино и виноделие грузии, цинандали, silk road group, экономика, грузия, новости
грузинское вино, вино и виноделие грузии, цинандали, silk road group, экономика, грузия, новости
Престижный винный симпозиум пройдет на востоке Грузии в ноябре
В мероприятии примут участие специалисты, имеющие большое влияние на винодельческую индустрию
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Самый престижный винный симпозиум Швейцарской ассоциации Grand Jury Du Vin впервые пройдет в Грузии в поместье Цинандали (регион Кахети) 3-4 ноября.
В рамках мероприятия в Цинандали соберутся профессионалы виноделия со всего мира – сомелье, эксперты, журналисты, любители вина. У гостей будет возможность продегустировать вина классификации "Бордо Гран Крю", а также лучшие образцы грузинских вин.
"В винном симпозиуме в Цинандали примут участие 25 членов Ассоциации Grand Jury du Vin. Эти люди имеют большое влияние на винодельческую индустрию. Приедут ведущие мировые виноделы, винные эксперты, критики, профессора Университета Бордо, а также сомелье и журналисты из 12 стран", – заявил основатель Silk Road Group, который осуществляет патронаж комплекса Цинандали с 2008 года, Георгий Рамишвили.
По его словам, также в мероприятии примут участие известные производители из Франции и Германии.
Цель двухдневного мероприятия – дать известным журналистам и видным представителям винодельческой отрасли возможность точно почувствовать туристический потенциал Грузии, особенно очарование грузинского вина, гастрономии и культуры.
Грузинским виноделам предоставляется возможность представить свои вина самым авторитетным экспертам мира.
Симпозиум представит участникам и культурную программу, в ходе которой гости узнают о грузинском традиционном и современном искусстве и гастрономии.
В рамках мероприятия пройдет вечер классической музыки, джаза и грузинского фольклора с участием Национального балета Сухишвили.
Также у гостей симпозиума будет возможность посетить гала-ужин, который проведут обладатель трех звезд Мишлен, шеф-повар Мишлен Ян Хартвиг и бренд-шеф компании Silk Hospitality Ираклий Асатиани.
Винный симпозиум проводится по инициативе Silk Road Group, при поддержке Минэкономики Грузии, Банка Грузии и Национальной администрации туризма.
Основанная в Швейцарии в 1996 году, ассоциация уже много лет проводит самые престижные винные симпозиумы на Villa d'Este на озере Комо в Италии.