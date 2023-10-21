https://sputnik-georgia.ru/20231021/prestizhnyy-vinnyy-simpozium-proydet-na-vostoke-gruzii-v-noyabre-283483678.html

Престижный винный симпозиум пройдет на востоке Грузии в ноябре

Престижный винный симпозиум пройдет на востоке Грузии в ноябре

В мероприятии примут участие специалисты, имеющие большое влияние на винодельческую индустрию 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T19:00+0400

2023-10-21T19:00+0400

2023-10-21T19:00+0400

грузинское вино

вино и виноделие грузии

цинандали

silk road group

экономика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283482604_0:116:2048:1268_1920x0_80_0_0_54188d33c49b395d37becaddf67f6231.jpg

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Самый престижный винный симпозиум Швейцарской ассоциации Grand Jury Du Vin впервые пройдет в Грузии в поместье Цинандали (регион Кахети) 3-4 ноября. В рамках мероприятия в Цинандали соберутся профессионалы виноделия со всего мира – сомелье, эксперты, журналисты, любители вина. У гостей будет возможность продегустировать вина классификации "Бордо Гран Крю", а также лучшие образцы грузинских вин.По его словам, также в мероприятии примут участие известные производители из Франции и Германии. Цель двухдневного мероприятия – дать известным журналистам и видным представителям винодельческой отрасли возможность точно почувствовать туристический потенциал Грузии, особенно очарование грузинского вина, гастрономии и культуры. Грузинским виноделам предоставляется возможность представить свои вина самым авторитетным экспертам мира. Интерес Великобритании к грузинскому вину растет>>Симпозиум представит участникам и культурную программу, в ходе которой гости узнают о грузинском традиционном и современном искусстве и гастрономии.В рамках мероприятия пройдет вечер классической музыки, джаза и грузинского фольклора с участием Национального балета Сухишвили.Также у гостей симпозиума будет возможность посетить гала-ужин, который проведут обладатель трех звезд Мишлен, шеф-повар Мишлен Ян Хартвиг и бренд-шеф компании Silk Hospitality Ираклий Асатиани.Винный симпозиум проводится по инициативе Silk Road Group, при поддержке Минэкономики Грузии, Банка Грузии и Национальной администрации туризма.Основанная в Швейцарии в 1996 году, ассоциация уже много лет проводит самые престижные винные симпозиумы на Villa d'Este на озере Комо в Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

цинандали

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинское вино, вино и виноделие грузии, цинандали, silk road group, экономика, грузия, новости