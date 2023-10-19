https://sputnik-georgia.ru/20231019/interes-velikobritanii-k-gruzinskomu-vinu-rastet-283430059.html

Интерес Великобритании к грузинскому вину растет

Интерес Великобритании к грузинскому вину растет

Великобритания – один из стратегических экспортных рынков грузинского вина 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T09:40+0400

2023-10-19T09:40+0400

2023-10-19T09:40+0400

грузинское вино

вино и виноделие грузии

экономика

грузия

новости

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283429863_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_60a93e712495a15b0b9f85c731d16007.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Двадцать винных компаний из Грузии представили свою продукцию на Фестивале грузинского вина в Великобритании, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Грузии.Фестиваль грузинского вина в течение трех дней проходил в замке Дартингтон в графстве Девон. В рамках мероприятия было представлено около 100 различных вин грузинских винодельческих компаний.На презентации грузинского вина, которую вели винные мастера Сара Эбботт и Джастин Ховард Снейд, присутствовали профессионалы виноделия.В рамках фестиваля также была представлена традиционная грузинская кухня.Мероприятие прошло при поддержке Национального агентства вина и организации-подрядчика агентства компании Swirl Wine Group.Масштабная дегустация грузинского вина прошла в Нью-Йорке>>Цель фестиваля – содействие продвижению грузинского вина на рынке Великобритании и повышение осведомленности о продукте, что важно для поиска новых торговых партнеров и увеличения экспорта.Великобритания является одним из стратегических экспортных рынков грузинского вина. При финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина в этой стране активно реализуются различные маркетинговые мероприятия.Продвижение грузинского винаПопуляризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером.В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года.Грузинские сорта винограда будут выращивать в археологическом парке Помпеи >>Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году (с 557 тыс. долларов до 5,2 миллиона долларов).Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинское вино, вино и виноделие грузии, экономика, грузия, новости, великобритания