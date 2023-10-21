https://sputnik-georgia.ru/20231021/prezident-podpisala-popravki-v-gobyudzhet-gruzii-2023---chem-nedovolna-mechta-283510519.html

Президент подписала поправки в гобюджет Грузии 2023 - чем недовольна "Мечта"?

Президент подписала поправки в гобюджет Грузии 2023 - чем недовольна "Мечта"?

Мы имеем дело с преступной халатностью или просто обидой, заявил депутат от правящей партии 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T00:19+0400

2023-10-21T00:19+0400

2023-10-21T01:00+0400

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бюджет грузии

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Президент Грузии подписала поправки в госбюджет только через две недели, что является саботажем власти, считают депутаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год 6 октября. Правительство Грузии приняло решение увеличить государственный бюджет 2023 года и перераспределить средства – самое большое финансирование получат Минздрав и Минобразования. Однако поправки вступили в силу лишь 21 октября. Когда их подписала президент Грузии неизвестно. Законопроект был подписан только после того, как власти проинформировали общественность о том, как безответственно Саломе Зурабишвили относится к нуждам граждан, утверждает депутат. А вот депутат "Грузинской мечты" назвал поведение президента Грузии халатностью. Депутат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, считает, что президент и правящая партия играют в одну игру. "Между ними нет конфликта, и они хотят прикрыть проблемы, которые волнуют граждан страны. Указанные изменения в бюджет не выдерживают никакой критики, они не могут решить проблемы ни одного гражданина нашей страны", - сказал Киркитадзе. Кто получит больше денег По решению правительства бюджет министерства здравоохранения увеличится на 250 миллионов лари и составит 7,05 миллиарда. Из поступивших денег 120 миллионов лари пойдут на финансирование лечения за границей детей с онкологическими заболеваниями. Бюджет министерства образования увеличится на 47 миллионов лари и составит 2,07 миллиарда. Большая часть дополнительных денег уйдет на ремонт и строительство школ по программе правительства. Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год >>А вот Минрегионов, бюджет которого составляет 3,35 миллиарда лари, получит дополнительно 20 миллионов на выплаты компенсаций и работы по ликвидации последствий масштабных природных катастроф в регионах Рача и Гурия. Предполагается, что в этом вопросе также будут задействованы средства резервного фонда правительства и Фонда по развитию регионов. Дополнительные средства в размере 23 миллионов получит и министерство экономики, бюджет которого составит 580 миллионов лари. Большая часть денег уйдет на начало строительных работ первого глубоководного порта в Анаклия. Госбюджет Грузии увеличился втрое с 2012 года – премьер >>Сорок миллионов лари получит МВД Грузии на обновление инфраструктуры и систем. Общий бюджет ведомства составит 1,15 миллиарда лари. Дополнительно 10 миллионов лари на осуществление необходимых закупок получит Минобороны Грузии, чей бюджет достигнет 1,27 миллиарда лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, бюджет грузии