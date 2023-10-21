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В Европе понимают значимость Грузии – депутаты "Грузинской мечты"
В Европе понимают значимость Грузии – депутаты "Грузинской мечты"
Грузия ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года 21.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-21T17:00+0400
2023-10-21T17:00+0400
2023-10-21T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Евросоюз хорошо понимает значимость Грузии и свою ошибку в непредоставлении статуса кандидата на вступление в объединение, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в 2022 году. В июне 2022 года Евровет признал европейскую перспективу Грузии, однако, отказался предоставлять стране статус кандидата пока она не выполнит 12 рекомендаций Еврокомиссии. По его мнению, Грузия сделала достаточно для получения статуса кандидата. В свою очередь депутат Мака Бочоришвили отметила успех Грузии в осуществлении реформ. Приятно, что наши партнеры ценят прогресс, которого страна достигла за эти годы, добавила она. В субботу саммит США - ЕС обнародовал заявление, в котором, среди прочего, отмечается, что они по-прежнему полностью поддерживают территориальную целостность, суверенитет Грузии и ее европейскую перспективу.Между тем в заявлении говорится, что все партнеры должны продолжить реализацию необходимых реформ для продвижения вперед по европейскому пути. Грузия в ожидании статусаВ июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС>>Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европа, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
В Европе понимают значимость Грузии – депутаты "Грузинской мечты"
17:00 21.10.2023 (обновлено: 17:02 21.10.2023)
Грузия ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Евросоюз хорошо понимает значимость Грузии и свою ошибку в непредоставлении статуса кандидата на вступление в объединение, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в 2022 году. В июне 2022 года Евровет признал европейскую перспективу Грузии, однако, отказался предоставлять стране статус кандидата пока она не выполнит 12 рекомендаций Еврокомиссии.
"В Европе тоже хорошо понимают, с одной стороны, суть ошибки, допущенной в прошлом году, а с другой – заинтересованность Европы в получении статуса кандидата Грузией. Мы должны хорошо понимать, и Европа также должна хорошо понимать, что европейская интеграция Грузии важна и ценна не только для Грузии, но и для Евросоюза, потому что мы – единая, достойная нация, которая может обогатить Евросоюз во всех аспектах" – сказал Сарджвеладзе.
По его мнению, Грузия сделала достаточно для получения статуса кандидата.
"Что касается статуса кандидата, у меня положительные ожидания. Не на основании пиар-оценок и предвзятых, неверных, ошибочных представлений, а я знаю содержание реализованных реформ и действительно ожидаю, что решение должно быть положительным", – сказал Сарджвеладзе.
В свою очередь депутат Мака Бочоришвили отметила успех Грузии в осуществлении реформ.
"Грузия очень хорошо выполняет все обязательства, которые мы имеем по международным соглашениям, отношениям с нашими партнерами, тем самым создавая очень прочную основу для построения нашего европейского будущего и следующих шагов интеграции в ЕС", – сказала Бочоришвили.
Приятно, что наши партнеры ценят прогресс, которого страна достигла за эти годы, добавила она.
В субботу саммит США - ЕС обнародовал заявление, в котором, среди прочего, отмечается, что они по-прежнему полностью поддерживают территориальную целостность, суверенитет Грузии и ее европейскую перспективу.
Между тем в заявлении говорится, что все партнеры должны продолжить реализацию необходимых реформ для продвижения вперед по европейскому пути.
Грузия в ожидании статуса
В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.