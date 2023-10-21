https://sputnik-georgia.ru/20231021/v-gruzii-mogut-zapretit-salyuty--chto-obsuzhdaet-parlament-283520621.html

В Грузии могут запретить салюты – что обсуждает парламент

В Грузии могут запретить салюты – что обсуждает парламент

В Грузии нет никаких ограничений на использование салютов, кроме их продажи несовершеннолетним 21.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-21T17:40+0400

2023-10-21T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Парламентские комитеты работают над разработкой правил использования пиротехники в Грузии и обсуждают возможные ограничения. На сегодняшний день в стране не ограничено использование пиротехники, действует только запрет на ее продажу несовершеннолетним. Парламентские комитеты по правам человека и защиты окружающей среды в рамках рабочей группы обсуждают модель запрета и ее использования в стране. На встрече обсуждался вопрос невозможности полного запрета импорта пиротехники в страну из-за экономических условий и поиски альтернативы. Депутаты пришли к выводу о строгом ограничении пиротехники, использование которой нецелесообразно и посягает на права других людей, и усилении контроля над исполнением закона. Группа договорилась продолжить работу над вопросом. Названо количество пострадавших от пиротехники на новогодние праздники в Грузии>>Использование пиротехники в Грузии становится большой проблемой в зимний период, особенно в новогодние праздники. В клиники в Тбилиси в эти дни поступают десятки пострадавших с ожогами и повреждениями конечностей из-за несоблюдения правил использования. Также в этот период Агенство продовольствия выявляет десятки случаев продажи некачественных салютов и фейрверков, что грозит неприятными последствиями. Кроме того, на слишком интенсивное использование пиротехники в последнее время жалуются владельцы животных и люди с различными психологическими травмами, а также родители малолетних детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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