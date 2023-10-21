https://sputnik-georgia.ru/20231021/v-tbilisi-snizilis-prodazhi-kvartir--dannye-za-sentyabr-283512153.html

В Тбилиси снизились продажи квартир – данные за сентябрь

В Тбилиси снизились продажи квартир – данные за сентябрь

Всего в сентябре 2023 года было продано 548 новых квартир, что на 8% меньше, чем в сентябре 2022 года, говорится в исследовании рынка 21.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси снизился – в сентябре 2023 года продано почти 3 тысячи, что на 9% меньше, чем в августе, и 17% меньше, чем в сентябре 2022 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, значительное снижение продаж по сравнению с прошлым годом связано с тем, что второе полугодие 2022 года было очень активным, особенно последние четыре месяца. Всего в сентябре 2023 года было продано 548 новых квартир, что на 8% меньше, чем в сентябре 2022 года. А по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано снижение на 13%. По старым квартирам было совершена 2 451 сделка, что на 18% меньше, чем за отчетный период 2022 года. В месячном исчислении продажи снизились на 8%. В сентябре больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми и Сабуртало. Спрос на квартиры в Батуми снизился – новое исследование >>На фоне значительного снижения количества транзакций, объем рынка за месяц уменьшился на 11% и на 3% – за год, и составил 224 миллиона долларов. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, но выросла на 35% по сравнению с сентябрем 2022 года. Средняя цена аренды квадратного метра в сентябре составила 12,4 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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