https://sputnik-georgia.ru/20231022/gruziya-ne-budet-uchastvovat-v-zasedanii-platformy-33---mid-283545676.html

Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" – МИД

Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" – МИД

Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T21:34+0400

2023-10-22T21:34+0400

2023-10-22T21:56+0400

грузия

политика

новости

реджеп тайип эрдоган

турция

армения

россия

азербайджан

иран

мид грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23025/21/230252191_0:36:1500:880_1920x0_80_0_0_93ee9ea00bc649fe56fec75e73e64e25.jpg

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузинская сторона не будет участвовать во встрече в рамках платформы "3+3", заявили в МИД Грузии. Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. "Грузия не участвует в упомянутой встрече и никогда не участвовала", – заявили в МИД Грузии. "Платформа "3+3" всегда открыта для Грузии" – Лавров >>Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате. Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

армения

азербайджан

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, турция, армения, россия, азербайджан, иран, мид грузии