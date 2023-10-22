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Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" – МИД
Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" – МИД
Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 22.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузинская сторона не будет участвовать во встрече в рамках платформы "3+3", заявили в МИД Грузии. Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран. "Грузия не участвует в упомянутой встрече и никогда не участвовала", – заявили в МИД Грузии. "Платформа "3+3" всегда открыта для Грузии" – Лавров &gt;&gt;Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате. Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, турция, армения, россия, азербайджан, иран, мид грузии
грузия, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, турция, армения, россия, азербайджан, иран, мид грузии

Грузия не будет участвовать в заседании платформы "3+3" – МИД

21:34 22.10.2023 (обновлено: 21:56 22.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗдание МИД Грузии
Здание МИД Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузинская сторона не будет участвовать во встрече в рамках платформы "3+3", заявили в МИД Грузии.
Инициатива проведения встреч в формате "3+3" принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Первая встреча прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Наряду с Турцией в нем участвуют Россия, Армения, Азербайджан и Иран.
"Грузия не участвует в упомянутой встрече и никогда не участвовала", – заявили в МИД Грузии.
"Платформа "3+3" всегда открыта для Грузии" – Лавров >>
Официальная позиция Грузии заключается в том, что из-за российского фактора она не будет участвовать в упомянутом формате.
Россия, в свою очередь, рассматривает механизм как очень важный, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
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