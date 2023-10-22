https://sputnik-georgia.ru/20231022/kak-konflikt-na-blizhnem-vostoke-skazhetsya-na-rynke-nefti---prognoz-premera-iraka-283529967.html
Как конфликт на Ближнем Востоке скажется на рынке нефти – прогноз премьера Ирака
Как конфликт на Ближнем Востоке скажется на рынке нефти – прогноз премьера Ирака
Ас-Судани отметил, что ситуация не зашла бы так далеко, если бы резолюции ООН соблюдали 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T11:07+0400
2023-10-22T11:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Возможное расширение палестино-израильского конфликта в регионе может поставить под угрозу поставку энергоносителей на мировые рынки, заявил премьер-министр Ирака Шиа Ас-Судани на саммите в Каире.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе ГазаПо мнению премьера Ирака, нынешний конфликт повлияет на глобальную безопасность, будет способствовать эскалации разногласий в регионе, поставит под угрозу поставки энергоносителей, усугубит экономические кризисы и станет преддверием дальнейших конфликтов.Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив >>Он призвал к немедленному прекращению огня и к обмену заключенными. Ас-Судани отметил, что ситуация не зашла бы так далеко, если бы резолюции ООН соблюдали.Глава иракского правительства также выступил против изгнания населения сектора Газа, пояснив, что для палестинцев нет другого места, кроме их земли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, ближний восток, политика, ирак, оон, хамас, каир, израиль, обострение ситуации на ближнем востоке
Как конфликт на Ближнем Востоке скажется на рынке нефти – прогноз премьера Ирака
11:07 22.10.2023 (обновлено: 11:27 22.10.2023)
Ас-Судани отметил, что ситуация не зашла бы так далеко, если бы резолюции ООН соблюдали
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Возможное расширение палестино-израильского конфликта в регионе может поставить под угрозу поставку энергоносителей на мировые рынки, заявил премьер-министр Ирака Шиа Ас-Судани на саммите в Каире.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа
По мнению премьера Ирака, нынешний конфликт повлияет на глобальную безопасность, будет способствовать эскалации разногласий в регионе, поставит под угрозу поставки энергоносителей, усугубит экономические кризисы и станет преддверием дальнейших конфликтов.
Он призвал к немедленному прекращению огня и к обмену заключенными. Ас-Судани отметил, что ситуация не зашла бы так далеко, если бы резолюции ООН соблюдали.
Глава иракского правительства также выступил против изгнания населения сектора Газа, пояснив, что для палестинцев нет другого места, кроме их земли.