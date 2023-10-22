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Какие автомобили продает Грузия за рубеж
Какие автомобили продает Грузия за рубеж
В третьем квартале 2023 года реэкспорт автомобилей упал на 90,6% по сравнению со вторым кварталом 22.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-22T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузия в период с 1 января по 30 сентября реэкспортировала 52 100 автомобилей, говорится в данных на сайте МВД Грузии.При этом в третьем квартале 2023 года реэкспорт автомобилей упал на 90,6% по сравнению с показателями второго квартала и составил 3 497 автомобилей. Для сравнения: во втором квартале 2023 года Грузия продала за рубеж 27 384 автомобиля. Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за девять месяцев Грузия продала за рубеж 59 001 легковой автомобиль.Грузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Беларусь>>Также в период с 1 января по 30 сентября из Грузии было отправлено на экспорт 3 спортивных автомобиля, 170 специализированных автомобилей, 306 грузовиков, 88 единиц сельхоз техники, 68 автобусов и маршруток, 229 прицепов и 235 мотоциклов.Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии
Какие автомобили продает Грузия за рубеж
В третьем квартале 2023 года реэкспорт автомобилей упал на 90,6% по сравнению со вторым кварталом
ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Грузия в период с 1 января по 30 сентября реэкспортировала 52 100 автомобилей, говорится в данных на сайте МВД Грузии.
При этом в третьем квартале 2023 года реэкспорт автомобилей упал на 90,6% по сравнению с показателями второго квартала и составил 3 497 автомобилей. Для сравнения: во втором квартале 2023 года Грузия продала за рубеж 27 384 автомобиля.
Более 98% всего реэкспорта автомобилей – легковые автомобили. Всего за девять месяцев Грузия продала за рубеж 59 001 легковой автомобиль.
Также в период с 1 января по 30 сентября из Грузии было отправлено на экспорт 3 спортивных автомобиля, 170 специализированных автомобилей, 306 грузовиков, 88 единиц сельхоз техники, 68 автобусов и маршруток, 229 прицепов и 235 мотоциклов.
Самыми популярными марками легковых автомобилей, идущих на импорт из Грузии, являются Toyota, KIA и Lexus.