https://sputnik-georgia.ru/20231022/obschezhitiya-dlya-studentov-krupnykh-vuzov--tbilisi--poslednie-novosti-283521936.html

Общежития для студентов крупных вузов Тбилиси – последние новости

Общежития для студентов крупных вузов Тбилиси – последние новости

Проблема общежитий для студентов стала актуальной после того, как значительно выросла стоимость аренды жилья в Тбилиси 22.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Один из трех крупных вузов Грузии может предоставить общежитие для студентов, говорится в информации Минобразования. На фоне миграции и роста цен на аренду жилья тема общежитий для студентов стала самой актуальной, так как получать высшее образование в Тбилиси приезжают студенты из разных регионов Грузии.Особенно серьезно это коснулось студентов государственных вузов – Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, Государственного технического университета и Государственного медицинского университета. Студентов медицинского и технического университетов Тбилиси обеспечат общежитием>>По данным Минобразования, у ТГУ есть два общежития: в районе Багеби и около озера Лиси. В настоящее время строится еще одно общежитие, рассчитанное на 300 студентов.А вот общежитие для ГТУ на 800 человек только спроектировано, и на данном этапе идет изучение документации по влиянию на окружающую среду на месте строительства. Медицинский университет планирует приобрести здание под общежитие или гостиницу и уже проводит необходимые процедуры. Из-за нехватки общежитий и сложностей с арендой многие вузы Тбилиси представляют частичный онлайн-формат обучения. А экзамены студенты из регионов сдают в ресурс-центрах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, министерство образования и науки грузии