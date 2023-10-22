https://sputnik-georgia.ru/20231022/opyat-neudacha---basilashvili-vyletel-s-turnira-atp-challenger-vo-frantsii-283546545.html

Опять неудача – Басилашвили вылетел с турнира ATP Challenger во Франции

Опять неудача – Басилашвили вылетел с турнира ATP Challenger во Франции

Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в этом месяце 22.10.2023, Sputnik Грузия

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили проиграл дебютную встречу отборочного этапа турнира ATP Challenger во французском Бресте хозяину турнира Кальвину Эмери в двух сетах – 1:6, 6:7 (3-7). Басилашвили сейчас находится на 394-м месте в мировом рейтинге, а его соперник Эмери – на 208-й позиции. Призовой фонд турнира составляет 118 тысяч евро. В первом же сете у грузинского теннисиста не было шансов, соперник выиграл пять геймов подряд. Во втором сете, казалось бы, Басилашвили нашел свою игру. У него был хороший шанс выиграть со счетом 5:3, но Эмери отыгрался, довел сет до тай-брейка и выиграл. Черная полоса продолжается – Басилашвили выбыл из турнира Hamburg Challenger >>Летом Николоз Басилашвили перенес две операции на локте и вернулся на корт только в этом месяце. Возвращение грузинского теннисиста оказалось не очень радужным. Басилашвили проиграл немцу Якобу Шнайдеру в первом отборочном этапе турнира Hamburg Challenger (3:6, 4:6). За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим местом в мировом рейтинге стало 16-е. На данный момент он находится на 395 позиции в рейтинге ATP.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах