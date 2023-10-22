https://sputnik-georgia.ru/20231022/posolstvo-gruzii-v-izraile-nakhoditsya-na-postoyannoy-svyazi-so-svoimi-grazhdanami---posol-283531330.html

Посольство Грузии в Израиле находится на постоянной связи со своими гражданами – посол

Посольство Грузии в Израиле находится на постоянной связи со своими гражданами – посол

За последние две недели из Израиля в Грузию – Батуми, Кутаиси и Тбилиси – выехало более 11 тысяч человек 22.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-22T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле находится на постоянной связи со своими гражданами, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа По его словам, ситуация в Израиле по-прежнему такая же напряженная, как и десять дней назад. По словам Жвания, принято решение, что те жители, которые проживают в Ашкелоне и не имеют убежища, должны быть эвакуированы. "Семикилометровая полоса вокруг сектора Газа полностью эвакуирована, и сегодня в этой семикилометровой полосе у нас нет граждан Грузии", – сказал Жвания. По словам дипломата, посольство располагает информацией , что авиакомпания Georgian Airways прекратит выполнение прямых рейсов. "Как нам стало известно, авиакомпания переносит рейсы по направлению Ларнака – Тбилиси, выполняет дополнительные рейсы. Рейсы осуществляются ежедневно авиакомпаниями El Al Israel Airlines, Arkia и Israir. Эти альтернативы есть у желающих полететь из Израиля в Грузию", – сказал Жвания. За последние две недели из Израиля в Грузию – Батуми, Кутаиси и Тбилиси – выехало более 11 тысяч человек. По словам Жвания, если кто-то из граждан Грузии не может дозвониться до посольства по горячей линии, то с ними связываются по соцсетям. Так, дипломаты помогли взять билет до Тбилиси матери с тремя детьми. Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив >>Число жертв в секторе Газа достигло 4 137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибло более 1 300 человек. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, израиль, тбилиси, батуми, лаша жвания, хамас, georgian airways, обострение ситуации на ближнем востоке