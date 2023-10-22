https://sputnik-georgia.ru/20231022/shermadini-ustanovil-istoricheskiy-rekord-v-chempionate-ispanii-po-basketbolu-283545274.html

Шермадини установил исторический рекорд в чемпионате Испании по баскетболу

Шермадини установил исторический рекорд в чемпионате Испании по баскетболу

Клуб грузинского легионера на последних минутах уступил мадридцам со счетом 76:82 22.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Центровой баскетбольной сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини установил рекорд в чемпионате Liga ACB, забив свой 733-й двухочковый. Рекорд был зафиксирован в матче шестого тура против мадридского "Реала". Домашний матч "Тенерифе", несмотря на рекорд Шермадини, оказался неудачным. Клуб грузинского легионера на последних минутах уступил мадридцам со счетом 76:82. Статистика Шермадини за игру следующая: 14 минут, четыре очка, один подбор. Шермадини может стать самым ценным игроком чемпионата Испании >>"Тенерифе" занимает 13 место в чемпионате с четырьмя очками после шести игр. Следующий матч "Тенерифе" состоится 24 октября. В рамках Лиги чемпионов они сыграют с турецким "Дарушафаком". В конце мая Георгий Шермадини стал MVP (MVP Movistar) – самым ценным игроком сезона 2022/23 чемпионата Испании. Шермадини признали лучшим болельщики, тренеры, журналисты и игроки. В сумме он набрал 88,6 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, испания, георгий шермадини, баскетбол