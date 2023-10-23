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Есть надежда на перезагрузку отношений – депутат о новом после США в Грузии
Есть надежда на перезагрузку отношений – депутат о новом после США в Грузии
Депутат выразил надежду, что отношения двух стран изменятся и революционные проекты в Грузии больше не будут финансироваться 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T13:42+0400
2023-10-23T13:42+0400
2023-10-23T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари надеется, что в условиях нового посла США в Грузии Робин Данниган произойдет перезагрузка отношений двух стран и изменится отношение к развитию революционных сценариев в Грузии. Данниган прибыла в Грузию и приступила к работе 12 сентября. Президент США Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года. Депутат разъяснил, почему упомянул посла в подобном контексте. По словам Субари, НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донорами которой является Агентство США по международному развитию (USAID), сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов парламентских выборов 2020 года. "Об этом очень скоро узнали посольство США, руководство USAID, и в течение месяца ничего не говорили по этому поводу. Это было сделано для объявления результатов выборов в Грузии нелегитимными и, следовательно, для государственного переворота, которого не произошло", – заявил Субари. Депутат также напомнил о тренингах Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), проводимых в Грузии и распространенного Службой госбезопасности страны 18 сентября заявления о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >>В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства. Депутат выразил надежду, что отношение изменится и подобные проекты больше не будут финансироваться. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, сербия, созар субари, келли дегнан, джо байден, usaid, сгб
Есть надежда на перезагрузку отношений – депутат о новом после США в Грузии
13:42 23.10.2023 (обновлено: 13:59 23.10.2023)
Депутат выразил надежду, что отношения двух стран изменятся и революционные проекты в Грузии больше не будут финансироваться
ТБИЛИСИ, 23 окт – Sputnik. Депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари надеется, что в условиях нового посла США в Грузии Робин Данниган произойдет перезагрузка отношений двух стран и изменится отношение к развитию революционных сценариев в Грузии.
Данниган прибыла в Грузию и приступила к работе 12 сентября. Президент США Джо Байден выдвинул ее кандидатуру на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года.
"В Грузию прибыла новый посол США, и я надеюсь, что отношение к Грузии и отношение к развитию революционных сценариев в стране изменится... Есть надежда, что произойдет перезагрузка в наших отношениях", – заявил Субари в эфире телеканала "Имеди".
Депутат разъяснил, почему упомянул посла в подобном контексте. По словам Субари, НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), донорами которой является Агентство США по международному развитию (USAID), сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов парламентских выборов 2020 года.
"Об этом очень скоро узнали посольство США, руководство USAID, и в течение месяца ничего не говорили по этому поводу. Это было сделано для объявления результатов выборов в Грузии нелегитимными и, следовательно, для государственного переворота, которого не произошло", – заявил Субари.
Депутат также напомнил о тренингах Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), проводимых в Грузии и распространенного Службой госбезопасности страны 18 сентября заявления о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
В СГБ утверждают, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID для проведения тренинга, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии.
В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.
"Когда мы увидели, как они планировали кровавый переворот на тренингах CANVAS, речь шла о кровавой революции, о нападении на полицейских, мы увидели тогдашнее заявление посольства США о том, что они будут поддерживать это и в будущем. Их проект был о революции... В данном случае USAID и посольство США. Они очень хорошо знали, что происходило", – отметил Субари.
Депутат выразил надежду, что отношение изменится и подобные проекты больше не будут финансироваться.
Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии.
С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.
Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.
Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.