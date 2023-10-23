https://sputnik-georgia.ru/20231023/gruziyu-v-kontse-goda-mozhno-budet-pozdravit-so-statusom-strany-kandidata-es---sila-naroda-283557700.html
Грузию в конце года можно будет поздравить со статусом страны-кандидата ЕС – "Сила народа"
Грузию в конце года можно будет поздравить со статусом страны-кандидата ЕС – "Сила народа"
В этом году, в отличие от прошлого года, Евросоюз примет "справедливое решение", убежден политик 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T14:14+0400
2023-10-23T14:14+0400
2023-10-23T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузию в конце года можно будет поздравить с получением статуса страны-кандидата ЕС и в то же время выразить соболезнования грузинской оппозиции, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По его словам, Грузия объективно заслужила статус кандидата, и в этом году, в отличие от прошлого года, Евросоюз примет "справедливое решение". "Все мы знаем, в каком случае стране объективно присваивается статус кандидата: реформы должны проводиться, государственные институты должны работать, и их работа должна соответствовать международным стандартам. Естественно, в этом случае он принадлежал Грузии и в прошлом году", – сказал Мачарашвили. По его словам, принятое решение было политическим и несправедливым. Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС>>Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в 2022 году. В июне 2022 года Евровет признал европейскую перспективу Грузии, однако, отказался предоставлять стране статус кандидата пока она не выполнит 12 рекомендаций Еврокомиссии. Грузия в ожидании статуса В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, молдова, украина, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, еспч, еврокомиссия
грузия, новости, политика, молдова, украина, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, еспч, еврокомиссия
Грузию в конце года можно будет поздравить со статусом страны-кандидата ЕС – "Сила народа"
14:14 23.10.2023 (обновлено: 14:50 23.10.2023)
В этом году, в отличие от прошлого года, Евросоюз примет "справедливое решение", убежден политик
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Грузию в конце года можно будет поздравить с получением статуса страны-кандидата ЕС и в то же время выразить соболезнования грузинской оппозиции, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет итоговое решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Оппозиция объявила траур, потому что в ее повестку дня входит неполучение статуса и попытка вызвать беспорядки в стране, но я могу им сказать, что в конце года мы поздравим Грузию и выразим им соболезнования в связи с получением статуса кандидата", – сказал Мачарашвили.
По его словам, Грузия объективно заслужила статус кандидата, и в этом году, в отличие от прошлого года, Евросоюз примет "справедливое решение".
"Все мы знаем, в каком случае стране объективно присваивается статус кандидата: реформы должны проводиться, государственные институты должны работать, и их работа должна соответствовать международным стандартам. Естественно, в этом случае он принадлежал Грузии и в прошлом году", – сказал Мачарашвили.
По его словам, принятое решение было политическим и несправедливым.
Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в 2022 году. В июне 2022 года Евровет признал европейскую перспективу Грузии, однако, отказался предоставлять стране статус кандидата пока она не выполнит 12 рекомендаций Еврокомиссии.
Грузия в ожидании статуса
В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.