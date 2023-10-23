https://sputnik-georgia.ru/20231023/neinteresno--kaladze-o-zayavlenii-partii-eks-premera-gakhariya-283579691.html

"Неинтересно" – Каладзе о заявлении партии экс-премьера Гахария

"Неинтересно" – Каладзе о заявлении партии экс-премьера Гахария

Генсек "Мечты" уверен в победе своей партии на предстоящих выборах 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T18:48+0400

2023-10-23T18:48+0400

2023-10-23T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что ему неинтересно комментировать заявления партий с 1-процентной поддержкой населения вроде партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Ранее член партии "За Грузию" Михаил Даушвили заявил, что его команда исключает коалицию с какой-либо оппозиционной партией на предстоящих парламентских выборах 2024 года. Вместе с тем он подтвердил, что они ведут переговоры с экс- министрами и депутатами, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники "Грузинской мечты". По словам Каладзе, такой поддержки, как сегодня, у "Грузинской мечты" не было даже во время парламентских выборов 2012 года, в результате которых они пришли к власти.Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинается масштабная информационная кампания в связи с тем, как проголосовать с помощью электронных устройств избирателей. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Грузинские политики заставляют общество смотреть спектакль – Бурджанадзе>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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