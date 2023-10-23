https://sputnik-georgia.ru/20231023/neinteresno--kaladze-o-zayavlenii-partii-eks-premera-gakhariya-283579691.html
"Неинтересно" – Каладзе о заявлении партии экс-премьера Гахария
"Неинтересно" – Каладзе о заявлении партии экс-премьера Гахария
Генсек "Мечты" уверен в победе своей партии на предстоящих выборах 23.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-23T18:48+0400
2023-10-23T18:48+0400
2023-10-23T18:48+0400
политика
грузия
тбилиси
каха каладзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
новости
георгий гахария
выборы
парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что ему неинтересно комментировать заявления партий с 1-процентной поддержкой населения вроде партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Ранее член партии "За Грузию" Михаил Даушвили заявил, что его команда исключает коалицию с какой-либо оппозиционной партией на предстоящих парламентских выборах 2024 года. Вместе с тем он подтвердил, что они ведут переговоры с экс- министрами и депутатами, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники "Грузинской мечты". По словам Каладзе, такой поддержки, как сегодня, у "Грузинской мечты" не было даже во время парламентских выборов 2012 года, в результате которых они пришли к власти.Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинается масштабная информационная кампания в связи с тем, как проголосовать с помощью электронных устройств избирателей. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Грузинские политики заставляют общество смотреть спектакль – Бурджанадзе>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, новости, георгий гахария, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, новости, георгий гахария, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
"Неинтересно" – Каладзе о заявлении партии экс-премьера Гахария
Генсек "Мечты" уверен в победе своей партии на предстоящих выборах
ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что ему неинтересно комментировать заявления партий с 1-процентной поддержкой населения вроде партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".
Ранее член партии "За Грузию" Михаил Даушвили заявил, что его команда исключает коалицию с какой-либо оппозиционной партией на предстоящих парламентских выборах 2024 года. Вместе с тем он подтвердил, что они ведут переговоры с экс- министрами и депутатами, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники "Грузинской мечты".
"Я не понимаю, чем может быть интересна 1-процентная партия Гахария. Мне неинтересно комментировать партию с 1%. Все будет идеально: мы победим и в 2024 году, и в 2028 году", – заявил Каладзе.
По словам Каладзе, такой поддержки, как сегодня, у "Грузинской мечты" не было даже во время парламентских выборов 2012 года, в результате которых они пришли к власти.
Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинается масштабная информационная кампания в связи с тем, как проголосовать с помощью электронных устройств избирателей.
Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах.
Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.