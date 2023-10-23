https://sputnik-georgia.ru/20231023/zurabishvili-ostaetsya-lish-formalnym-prezidentom-gruzii--lider-gruzinskoy-mechty-283547420.html

Зурабишвили остается лишь формальным президентом Грузии – лидер "Грузинской мечты"

Зурабишвили остается лишь формальным президентом Грузии – лидер "Грузинской мечты"

Зурабишвили изначально нарушила Конституцию в надежде на депутатов "Единого национальное движения", заявил лидер правящей партии 23.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-23T09:01+0400

2023-10-23T09:01+0400

2023-10-23T09:01+0400

грузия

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политика

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Саломе Зурабишвили остается лишь формальным президентом Грузии и для нее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" больше не будет совершать никаких ритуалов, например, вставать при входе главы государства, заявил лидер парламентского большинства, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Правящей партии не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. При появлении Зурабишвили в зале депутаты большинства решили не вставать. По его словам, Зурабишвили изначально нарушила конституцию в надежде на депутатов "Единого национальное движения". Поэтому большинство и не надеялось собрать необходимые для импичмента 100 голосов. Зурабишвили, которая присутствовала на заседании в парламенте, отказалась отвечать на вопросы депутатов. Более того, она не дала однозначного ответа о своих дальнейших действиях: собирается ли президент и в дальнейшем совершать международные визиты вопреки воле правительства. Что дальше Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, таким образом она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование. В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента. Однако в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом. Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда >>Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда. Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. По опросам, на сегодняшний день ни у одной политической силы Грузии нет 100-процентной гарантии получения большинства в будущем парламенте, хотя лидерство в рейтингах сохраняет правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за которой с большим отрывом следует "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента