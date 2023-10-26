https://sputnik-georgia.ru/20231026/pust-bog-uslyshit-molitvy-o-mire---patriarkh-gruzii-o-situatsii-na-blizhnem-vostoke-283696097.html

Пусть Бог услышит молитвы о мире – Илия II о ситуации на Ближнем Востоке

Пусть Бог услышит молитвы о мире – Илия II о ситуации на Ближнем Востоке

В Грузии ежедневно молятся Святой Троице, чтобы даровать мир Святой Земле, ее народу и всему миру, заявил Патриарх 26.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-26T20:37+0400

2023-10-26T20:37+0400

2023-10-27T00:51+0400

грузия

новости

общество

израиль

ближний восток

палестина

хамас

католикос-патриарх всея грузии илия ii

обострение ситуации на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490129_0:104:1512:956_1920x0_80_0_0_939ce543edc0b5a9302b9a2f71b26305.jpg

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II заявил, что ежедневно молится за мир на Святой Земле и во всем мире. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более 5 тысяч.Грузия осуждает террористическую атаку на Израиль – премьер >>В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

ближний восток

палестина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, израиль, ближний восток, палестина, хамас, католикос-патриарх всея грузии илия ii, обострение ситуации на ближнем востоке