https://sputnik-georgia.ru/20231027/chernogoriya-podderzhivaet-gruziyu-v-stremlenii-v-es--premer-chernogorii-283699461.html

Черногория поддерживает Грузию в стремлении в ЕС – премьер Черногории

Черногория поддерживает Грузию в стремлении в ЕС – премьер Черногории

Страны должны решать сами, в какую организацию они хотят вступить и в каком клубе участвовать, заявил премьер 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T00:24+0400

2023-10-27T00:24+0400

2023-10-27T09:04+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Политика открытых дверей должна стать главной для ЕС и Черногория поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС, заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович на Форуме Шелкового пути в Тбилиси. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. По его словам, сегодня мир сталкивается с большими глобальными вызовами и важно решать конфликты посредством диалога. "Ситуация сейчас очень плохая, и мы молимся за мир. Нам нужно сесть и поговорить, чтобы найти решение. Насилие для достижения политических целей неприемлемо. Это примитивный образ мышления. Насилие – это не оружие, убийство людей, разрушение инфраструктуры, домов – это не оружие. Оружие – использовать дипломатию, сесть вместе и найти решение, возможно, это займет больше времени, но даст лучший результат", – отметил премьер-министр Черногории. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Грузия и Азербайджан первыми поддержали концепцию "Великого шелкового пути" – Асадов >>По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции. О том, что многое было сделано, заявил и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. При этом он отметил, что за полтора года можно было сделать еще больше. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. "Тбилисский форум Шелкового пути" открыли в Грузии >>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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