https://sputnik-georgia.ru/20231027/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruziyu-vyroslo-pochti-v-poltora-raza-283700535.html

Число туристов из России в Грузию выросло почти в полтора раза

Число туристов из России в Грузию выросло почти в полтора раза

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,6% от общего числа иностранцев 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T09:01+0400

2023-10-27T09:01+0400

2023-10-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года, и на 4,7% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. В целом с начала года Грузия приняла 5,6 миллиона международных путешественников, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 23,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году. Из общего числа визитов в январе-сентябре 3,6 миллиона были туристическими, что на 35,2% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,6%. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,6% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем – 30,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 921,9 тысячи путешественников.

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грузия, туризм, новости, общество, экономика, национальная администрация туризма грузии