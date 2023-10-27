https://sputnik-georgia.ru/20231027/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruziyu-vyroslo-pochti-v-poltora-raza-283700535.html
Число туристов из России в Грузию выросло почти в полтора раза
Число туристов из России в Грузию выросло почти в полтора раза
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,6% от общего числа иностранцев 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T09:01+0400
2023-10-27T09:01+0400
2023-10-27T09:01+0400
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национальная администрация туризма грузии
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года, и на 4,7% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. В целом с начала года Грузия приняла 5,6 миллиона международных путешественников, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 23,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году. Из общего числа визитов в январе-сентябре 3,6 миллиона были туристическими, что на 35,2% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,6%. Как приезжают туристы в Грузию Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,6% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе. На втором месте – посещение страны воздушным путем – 30,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 921,9 тысячи путешественников.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости, общество, экономика, национальная администрация туризма грузии
грузия, туризм, новости, общество, экономика, национальная администрация туризма грузии
Число туристов из России в Грузию выросло почти в полтора раза
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,6% от общего числа иностранцев
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона граждан России, что на 47,3% больше, чем за девять месяцев 2022 года, и на 4,7% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.
В целом с начала года Грузия приняла 5,6 миллиона международных путешественников, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 23,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году.
Из общего числа визитов в январе-сентябре 3,6 миллиона были туристическими, что на 35,2% больше, чем в 2022 году. Грузия восстановила показатели 2019 года на 91,6%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-сентябре 2023 года
Страна
Кол-во визитов, тысяч
Рост, %
Россия
1 149,1
47,3
Турция
1 081,4
99,0
Армения
736,1
41,1
Израиль
182,6
17,5
Азербайджан
147,2
31,3
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 68,6% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем – 30,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 921,9 тысячи путешественников.