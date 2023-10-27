https://sputnik-georgia.ru/20231027/delegatsiya-parlamenta-gruzii-vypolnila-vse-zadachi-na-assamblee-mps-spiker-283742583.html

Делегация парламента Грузии выполнила все задачи на Ассамблее МПС – спикер

Делегация парламента Грузии выполнила все задачи на Ассамблее МПС – спикер

Основной целью встреч с председателями парламентов разных стран было продвижение политики непризнания, заявил спикер 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T23:08+0400

2023-10-27T23:08+0400

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политика

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шалва папуашвили

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Делегация парламента Грузии успешно достигла всех целей в работе 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламентская делегация Грузии под руководством спикера парламента провела около 20 встреч в рамках 147-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС). По словам Папуашивили, основной целью встреч с председателями парламентов разных стран было продвижение политики непризнания и развитие парламентских отношений. Кроме того, спикер парламента особо отметил встречи с председателями парламентов стран Евросоюза. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции. Грузия рассмотрит рекомендации по безвизовому режиму с ЕС – спикер парламента >>О том, что многое было сделано, заявил и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. При этом он отметил, что за полтора года можно было сделать еще больше. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, грузия - евросоюз