https://sputnik-georgia.ru/20231027/dvizhenie-avtotransporta-vremenno-budet-ogranicheno-v-tsentre-tbilisi-283740455.html

Движение автотранспорта временно будет ограничено в центре Тбилиси

Движение автотранспорта временно будет ограничено в центре Тбилиси

Из-за запланированных работ на мосту Дидубе движение автотранспорта временно будет ограничено с 28 октября до 29 октября 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Движение автотранспорта временно будет ограничено в Тбилиси из-за работ на территории, прилегающей к мосту имени Шота Шаликашвили, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Работы по восстановлению моста в Дидубийском районе подходят к концу. Как заявили в мэрии столицы, работы, предусмотренные в рамках проекта, полностью осуществлены. Из-за запланированных работ на мосту Дидубе движение автотранспорта временно будет ограничено с 28 октября до 29 октября. Эти ограничения будут действовать в течение одного дня. Мэр Тбилиси обещает завершить ремонт проспекта Церетели в январе >>Мэрия Тбилиси выражает благодарность горожанам за терпение в связи с временными неудобствами и приносит извинения из-за созданного дискомфорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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