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Движение автотранспорта временно будет ограничено в центре Тбилиси
Движение автотранспорта временно будет ограничено в центре Тбилиси
Из-за запланированных работ на мосту Дидубе движение автотранспорта временно будет ограничено с 28 октября до 29 октября 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T22:22+0400
2023-10-27T22:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Движение автотранспорта временно будет ограничено в Тбилиси из-за работ на территории, прилегающей к мосту имени Шота Шаликашвили, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Работы по восстановлению моста в Дидубийском районе подходят к концу. Как заявили в мэрии столицы, работы, предусмотренные в рамках проекта, полностью осуществлены. Из-за запланированных работ на мосту Дидубе движение автотранспорта временно будет ограничено с 28 октября до 29 октября. Эти ограничения будут действовать в течение одного дня. Мэр Тбилиси обещает завершить ремонт проспекта Церетели в январе >>Мэрия Тбилиси выражает благодарность горожанам за терпение в связи с временными неудобствами и приносит извинения из-за созданного дискомфорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, мосты
грузия, новости, общество, мэрия тбилиси, мосты
Движение автотранспорта временно будет ограничено в центре Тбилиси
22:22 27.10.2023 (обновлено: 22:51 27.10.2023)
Из-за запланированных работ на мосту Дидубе движение автотранспорта временно будет ограничено с 28 октября до 29 октября
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Движение автотранспорта временно будет ограничено в Тбилиси из-за работ на территории, прилегающей к мосту имени Шота Шаликашвили, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Работы по восстановлению моста в Дидубийском районе подходят к концу. Как заявили в мэрии столицы, работы, предусмотренные в рамках проекта, полностью осуществлены.
Из-за запланированных работ на мосту Дидубе движение автотранспорта временно будет ограничено с 28 октября до 29 октября. Эти ограничения будут действовать в течение одного дня.
Мэрия Тбилиси выражает благодарность горожанам за терпение в связи с временными неудобствами и приносит извинения из-за созданного дискомфорта.