https://sputnik-georgia.ru/20231027/garibashvili-nazval-gruziyu-bespristrastnym-posrednikom-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-283713971.html

Гарибашвили назвал Грузию беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном

Гарибашвили назвал Грузию беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном

Премьеры Армении и Азербайджана находятся в Грузии, где участвуют в работе "Тбилисского Шелкового пути" 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T14:16+0400

2023-10-27T14:16+0400

2023-10-27T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузия является нейтральным и объективным посредником между Азербайджаном и Арменией, поэтому заинтересована в установлении долгосрочного мира в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Премьеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов находятся в Грузии, где участвуют в работе "Тбилисского Шелкового пути".Глава правительства Грузии вместе со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым в пятницу заложили фундамент здания Государственного театра Азербайджана имени третьего президента республики Гейдара Алиева в Тбилиси. Десятого мая исполнилось 100 лет со дня рождения Гейдара Алиева, в связи с чем 2023 год в Азербайджане объявлен "Годом Гейдара Алиева". "В этом году Азербайджан отмечает 100-летие Гейдара Алиева, и в рамках этого юбилея мы сегодня символически заложим фундамент строительства этого театра", – сказал Гарибашвили Премьер Грузии поблагодарил своего азербайджанского коллегу за визит и посещение "Тбилисского форума Шелкового пути". "Мы это очень ценим", – подчеркнул Гарибашвили. Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат>>В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. В своем выступлении на открытии Тбилисского форума Шелкового пути премьер еще раз подчеркнул готовность Грузии к выполнению роли посредника. В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей. Четвертый "Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилиси 26-27 октября. В нем примут участие около 2 тысяч делегатов из более чем 60 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, армения, тбилиси, азербайджан, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, тбилисский форум шелкового пути