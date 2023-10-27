https://sputnik-georgia.ru/20231027/gruzinskaya-oppozitsiya-obedinena-v-revolyutsionnye-komitety--vitse-spiker-283732823.html

Грузинская оппозиция объединена в революционные комитеты – вице-спикер

Грузинская оппозиция объединена в революционные комитеты – вице-спикер

Оппозиция ополчилась против Грузии, назвав это ополчением против "Грузинской мечты", считает Гия Вольский 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T18:15+0400

2023-10-27T18:15+0400

2023-10-27T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Оппозиция в Грузии, за редким исключением, объединена сегодня в революционные комитеты, заявил вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе ранее заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Самнидзе, получение статуса очень важно, и неважно, кто сейчас находится у власти. Как отметил Вольский, имеет место своего рода ополчение против Грузии, которое в оппозиции называют ополчением против "Грузинской мечты". Хатуна Самнидзе и член парламентской политической группы "Еврооптимисты" Хатия Деканоидзе говорят, что статус кандидата в ЕС принадлежит народу, а не правительству, что является призывом к свержению правительства.По словам Вольского, непонятно, чем обусловлена честность Самнидзе. Оппозиции не хватает смелости – спикер парламента Грузии>>Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции. О том, что многое было сделано, заявил и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. При этом он отметил, что за полтора года можно было сделать еще больше. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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