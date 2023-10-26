https://sputnik-georgia.ru/20231026/oppozitsii-ne-khvataet-smelosti--spiker-parlamenta-gruzii-283698073.html

Оппозиции не хватает смелости – спикер парламента Грузии

Оппозиции не хватает смелости – спикер парламента Грузии

Грузинский народ никогда никому не прощает предательства, и избиратели оценят это соответственно, заявил спикер 26.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-26T23:05+0400

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ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Оппозиции не хватает смелости назвать имена тех, кто предает страну, агитируя против предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутат, лидер оппозиционной "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе ранее заявила, что, согласно информации от зарубежных партнеров Грузии, некоторые грузинские оппозиционные политики в ходе зарубежных визитов выступают против получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Самнидзе, получение статуса очень важно, и неважно, кто сейчас находится у власти. Он назвал нелогичными действия оппозиции. "Они почему-то думают, что борьба за статус кандидата, это когда идешь к лицам, принимающим решения в Евросоюзе, и рассказываешь им, какая у нас плохая страна, какие мы нестабильные. Они говорят это на фоне Украины, Молдовы, Боснии-Герцеговины и других кандидатов, которых мы опережаем по всем данным", – сказал Папуашвили. По его словам, оппозиция за это время показала свое истинное лицо и получит достойный ответ на выборах. "Это скандально" – вице-спикер парламента Грузии о заявлении оппозиционера >>"Разумеется, этот полуторалетний период войдет в историю Грузии, как проявление настоящего лица оппозиции. Этому реальному лицу грузинские избиратели ответят на выборах 2024 года. Грузинский народ никогда никому не прощает предательства, и когда стране наносят удар в спину, грузинские избиратели оценят это соответственно", – сказал Папуашвили. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса-кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус страны-кандидата в ЕС: грузинские оппозиционеры раскритиковали коллегу >>По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти Грузии сделали максимум возможного за короткий период времени, тем более учитывая саботаж и препятствия со стороны оппозиции. О том, что многое было сделано, заявил и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. При этом он отметил, что за полтора года можно было сделать еще больше. В Европе понимают значимость Грузии – депутаты "Грузинской мечты">>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, хатуна самнидзе, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, парламент грузии