https://sputnik-georgia.ru/20231027/gruziya-i-kazakhstan-dogovorilis-razvivat-sredniy-koridor-283736812.html

Грузия и Казахстан договорились развивать Средний коридор

Грузия и Казахстан договорились развивать Средний коридор

Соглашение повысит безопасность и окажет положительное влияние на будущее позиционирование Грузии и Казахстана, заявил замминистра 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T20:34+0400

2023-10-27T20:34+0400

2023-10-27T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузия и Казахстан оформили соглашение о развитии и увеличении эффективности Среднего коридора, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Дополнения в соглашение от 25 ноября 2022 года, касающиеся "дорожной карты" развития Среднего коридора в 2022-2027 годах, подписали заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили и заместитель министра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев. Документом определены новые меры в направлении развития инфраструктуры и повышения эффективности транспортных перевозок. По его словам, соглашение повысит безопасность и окажет положительное влияние на будущее позиционирование Грузии и Казахстана и Среднего коридора в глобальной торговле и транспортных перевозках "Дорожная карта" на 2022-2027 годы была подписана 25 ноября 2022 года на встрече между представителями Грузии, Казахстана и Азербайджана в Актау, которая прошла в целях развития Транскаспийского транспортного коридора. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Роль Среднего коридора в глобальной экономике растет – премьер-министр Грузии >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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