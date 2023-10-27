https://sputnik-georgia.ru/20231027/gruziya-prodolzhit-rabotat-po-ustanovleniyu-mira-na-yuzhnom-kavkaze--premer-283742141.html

Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе – премьер

Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе – премьер

В конце 2021 года Гарибашвили предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами 27.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Власти Грузии готовы продолжить прилагать усилия по обеспечению мира, стабильности и экономического развития в регионе, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсетях. После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла накануне под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находятся в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходит 26-27 октября и в котором участвуют до 2 тысяч гостей из порядка 60 стран мира. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. В своем выступлении на открытии "Тбилисского форума Шелкового пути" премьер еще раз подчеркнул готовность Грузии к выполнению роли посредника. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном >>Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей. Четвертый "Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилиси 26-27 октября. В нем примут участие около 2 тысяч делегатов из более чем 60 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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