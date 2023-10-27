https://sputnik-georgia.ru/20231027/gruziya-prodolzhit-rabotat-po-ustanovleniyu-mira-na-yuzhnom-kavkaze--premer-283742141.html
Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе – премьер
Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе – премьер
В конце 2021 года Гарибашвили предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T22:45+0400
2023-10-27T22:45+0400
2023-10-27T22:56+0400
политика
новости
грузия
азербайджан
армения
ираклий гарибашвили
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283741929_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_93082415078ad95cdd126326319939c2.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Власти Грузии готовы продолжить прилагать усилия по обеспечению мира, стабильности и экономического развития в регионе, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсетях. После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла накануне под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находятся в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходит 26-27 октября и в котором участвуют до 2 тысяч гостей из порядка 60 стран мира. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. В своем выступлении на открытии "Тбилисского форума Шелкового пути" премьер еще раз подчеркнул готовность Грузии к выполнению роли посредника. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном >>Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей. Четвертый "Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилиси 26-27 октября. В нем примут участие около 2 тысяч делегатов из более чем 60 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283741929_119:0:1123:753_1920x0_80_0_0_53d395ab19f731e1eaeb5cde8b89009d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян
политика, новости, грузия, азербайджан, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян
Грузия продолжит работать по установлению мира на Южном Кавказе – премьер
22:45 27.10.2023 (обновлено: 22:56 27.10.2023)
В конце 2021 года Гарибашвили предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Власти Грузии готовы продолжить прилагать усилия по обеспечению мира, стабильности и экономического развития в регионе, говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсетях.
После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла накануне под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находятся в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходит 26-27 октября и в котором участвуют до 2 тысяч гостей из порядка 60 стран мира.
"Я рад, что мне представилась возможность принять премьер-министров Армении и Азербайджана в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", чтобы мы могли вместе поговорить о будущем Южного Кавказа, масштабных региональных проектах, реализация которых отвечает общим интересам всех нас. В рамках мирных инициатив, озвученных мной с трибуны ООН, мы готовы продолжить наши усилия в этом направлении обеспечения мира, стабильности и экономического развития в регионе на благо наших стран", – написал Ираклий Гарибашвили.
В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
В своем выступлении на открытии "Тбилисского форума Шелкового пути" премьер еще раз подчеркнул готовность Грузии к выполнению роли посредника.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года.
Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей.
Четвертый "Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилиси 26-27 октября. В нем примут участие около 2 тысяч делегатов из более чем 60 стран.