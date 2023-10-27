https://sputnik-georgia.ru/20231027/papuashvili-glavnaya-tsel-gruzii--ustanovlenie-mira-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-283729749.html

Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном

Папуашвили: главная цель Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном

У премьера Грузии особенно тесные отношения с первыми лицами Армении и Азербайджана, отметил глава парламента 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T16:48+0400

2023-10-27T16:48+0400

2023-10-27T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Главная цель и задача Грузии – установление мира между Арменией и Азербайджаном, и для подписания мирного соглашенияв есть позитивные сдвиги, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла накануне под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находятся в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходит 26-27 октября и в котором участвуют до 2 тысяч гостей из порядка 60 стран мира. Как отметил глава законодательного органа, Грузия не только исторически, но и в недавнем прошлом всегда была местом и страной, которая предоставляла друзьям – Армении и Азербайджану – возможность встречаться для предметных обсуждений. Что касается роли Грузии, то здесь, по словам Папуашвили, у главы грузинского правительства особенно тесные отношения как с премьером Армении, так и с премьером Азербайджана и с президентом Ильхамом Алиевым. Гарибашвили назвал Грузию беспристрастным посредником между Арменией и Азербайджаном>>Как отметил Папуашвили, эта роль уже внесла позитивный вклад, когда в июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. В своем выступлении на открытии "Тбилисского форума Шелкового пути" премьер еще раз подчеркнул готовность Грузии к выполнению роли посредника. Роль Грузии направлена на достижение мира между Арменией и Азербайджаном – депутат>>Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Состоялось несколько раундов переговоров между Степанакертом и Баку по вопросам интеграции региона в состав Азербайджана. Несмотря на это, Карабах покинули более ста тысяч жителей. Четвертый "Тбилисский форум Шелкового пути" проходит в Тбилиси 26-27 октября. В нем примут участие около 2 тысяч делегатов из более чем 60 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, армения, шалва папуашвили, никол пашинян, ираклий гарибашвили, в мире, тбилисский форум шелкового пути