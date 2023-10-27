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Грузия увеличила экспорт в Сербию более чем в пять раз

Грузия увеличила экспорт в Сербию более чем в пять раз

Министр экономики Грузии обсудил вопросы сотрудничества со своим сербским коллегой 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Сербией в 2022 году вырос на 152%, по сравнению с 2021 годом, и составил 85,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Сербию вырос на 419,5%, сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Приоритетные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества с министром местной и внешней торговли Сербии Томиславом Момировичем обсудил вице-премьер, глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути". В ходе встречи было отмечено, что в последние годы наблюдается динамика роста как двусторонней торговли, так и экспорта в Сербию, в том числе и с начала 2023 года. В январе-сентябре текущего года экспорт в Сербию из Грузи вырос на 32,4%. Приоритеты развития Грузии для роста экономики – что обсуждали на форуме в Тбилиси>>Несмотря на это, стороны согласились, что потенциал для торговли велик, а также подчеркнули необходимость дальнейшего развития деловых связей между странами, для чего обсуждалась важность проведения большего количества бизнес-форумов и торговых миссий. Кроме того, внимание было акцентировано на важности продолжения экономического диалога между Грузией и Сербией и в связи с этим проведения заседания Межправительственной комиссии экономического сотрудничества. На встрече также обсуждались вопросы развития двусторонних связей в сфере туризма, информационных технологий, транспорта, логистики, возобновляемой энергетики и других сферах. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. Во время визита вице-премьера, министра иностранных дел Грузии в Сербию в 2018 году стороны договорились разместить по одному дипломату в каждой из столиц, что обеспечит больший динамизм отношений. В рамках визита подписано соглашение о безвизовом режиме, что будет способствовать активизации контактов между людьми. Также между Грузией и Сербией подписано семь соглашений, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли, консульства и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, сербия, леван давиташвили, тбилиси