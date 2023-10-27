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Израиль и ХАМАС совершают военные преступления – ООН

Израиль и ХАМАС совершают военные преступления – ООН

Представитель УВКПЧ пояснила, что коллективное наказание выражается в отключении воды, блокаде поставок продовольствия 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T18:40+0400

2023-10-27T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани назвала военным преступлением блокаду и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС.Представитель УВКПЧ пояснила, что коллективное наказание выражается в отключении воды, блокаде поставок продовольствия, топлива и электричества. Нехватка топлива уже привела к закрытию больниц и пекарен. Вдобавок люди вынуждены жить в переполненных приютах с плохими санитарными условиями и небезопасной питьевой водой, что создает угрозу вспышки заболеваний.Она подчеркнула, что захват ХАМАС гражданских лиц в заложники и ракетные обстрелы Израиля также приравниваются к военным преступлениям.Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.Посольство Грузии в Израиле находится на постоянной связи со своими гражданами – посол>>Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев."Пора преподать им урок" – Израиль будет отказывать в визах чиновникам ООН>>В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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