https://sputnik-georgia.ru/20231027/kvaratskheliya-voshel-v-chislo-luchshikh-driblerov-pervykh-trekh-turov-ligi-chempionov-uefa-283706475.html
Кварацхелия вошел в число лучших дриблеров первых трех туров Лиги чемпионов УЕФА
Кварацхелия вошел в число лучших дриблеров первых трех туров Лиги чемпионов УЕФА
На счету Хвичи Кварацхелия 22 обводки в трех матчах 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T10:37+0400
2023-10-27T10:37+0400
2023-10-27T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия по итогам трех туров группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 вошел в число лучших дриблеров. По подсчетам УЕФА он занял второе место в списке лучших обводчиков. На счету Кварацхелия 22 обводки в трех матчах. Лучший показатель, чем у грузинского легионера, только у нападающего "Эйндховена" Ноа Ланга – 23. В текущем сезоне Кварацхелия провел три матча в Лиге чемпионов и сделал одну результативную передачу. Благодаря его передаче Джакомо Распадори забил гол берлинскому "Униону" и принес "Наполи" важные три очка. Кварацхелия стал лучшим игроком матча против берлинского "Униона">>Итальянский клуб набрал шесть очков после трех туров группового этапа Лиги чемпионов, находится на втором месте в группе С и уступает только мадридскому "Реалу", у которого три победы. Кроме того, УЕФА назвал Кварацхелия лучшим игроком матча с "Унионом". В это воскресенье Кварацхелия и его одноклубников ждет еще один важный матч, но уже в чемпионате Италии. В рамках 10 тура серии А "Наполи" дома принимает "Милан", который опережает неаполитанский клуб на четыре очка и идет на втором месте следом за "Интером" в турнирной таблице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, уефа, италия
Кварацхелия вошел в число лучших дриблеров первых трех туров Лиги чемпионов УЕФА
10:37 27.10.2023 (обновлено: 10:47 27.10.2023)
На счету Хвичи Кварацхелия 22 обводки в трех матчах
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия по итогам трех туров группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 вошел в число лучших дриблеров.
По подсчетам УЕФА он занял второе место в списке лучших обводчиков. На счету Кварацхелия 22 обводки в трех матчах. Лучший показатель, чем у грузинского легионера, только у нападающего "Эйндховена" Ноа Ланга – 23.
В текущем сезоне Кварацхелия провел три матча в Лиге чемпионов и сделал одну результативную передачу. Благодаря его передаче Джакомо Распадори забил гол берлинскому "Униону" и принес "Наполи" важные три очка.
Итальянский клуб набрал шесть очков после трех туров группового этапа Лиги чемпионов, находится на втором месте в группе С и уступает только мадридскому "Реалу", у которого три победы.
Кроме того, УЕФА назвал Кварацхелия лучшим игроком матча с "Унионом".
В это воскресенье Кварацхелия и его одноклубников ждет еще один важный матч, но уже в чемпионате Италии. В рамках 10 тура серии А "Наполи" дома принимает "Милан", который опережает неаполитанский клуб на четыре очка и идет на втором месте следом за "Интером" в турнирной таблице.