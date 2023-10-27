https://sputnik-georgia.ru/20231027/letayut-prakticheskie-pustye-samolety---posol-gruzii-rasskazal-ob-aviareysakh-iz-tel-aviva-283709573.html

"Летают практические пустые самолеты" - посол Грузии рассказал об авиарейсах из Тель-Авива

"Летают практические пустые самолеты" - посол Грузии рассказал об авиарейсах из Тель-Авива

Как отметил дипломат, в настоящее время в Израиле опасно передвигаться 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T12:02+0400

2023-10-27T12:02+0400

2023-10-27T13:19+0400

грузия

новости

израиль

тбилиси

тель-авив

лаша жвания

биньямин нетаньяху

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283082812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aeec3898cadeb1e62332ad9c127bc791.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Авиарейсы из Израиля в Грузию выполняются минимум дважды в день, однако в некоторых случаях самолеты летают практические пустые, рассказал грузинский посол в Израиле Лаша Жвания.Как отметил дипломат, прямые авиарейсы из Тель-Авива выполняются в Тбилиси и Батуми.За последнее время из Израиля в Грузию – Батуми, Кутаиси и Тбилиси – выехало более 11 тысяч человек. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.Посольство Грузии в Израиле находится на постоянной связи со своими гражданами – посол>>Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. "Пора преподать им урок" – Израиль будет отказывать в визах чиновникам ООН>>В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

тбилиси

тель-авив

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, израиль, тбилиси, тель-авив, лаша жвания, биньямин нетаньяху, хамас