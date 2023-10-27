https://sputnik-georgia.ru/20231027/nagrazhdeny-pobediteli-kutaisskogo-mezhdunarodnogo-festivalya-korotkometrazhek-283734930.html

Награждены победители Кутаисского международного фестиваля короткометражек

Награждены победители Кутаисского международного фестиваля короткометражек

"Лучшим фильмом" названа картина турецкого режиссера Рамазана Кылыча "Неслыханные вещи" 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T19:15+0400

2023-10-27T19:15+0400

2023-10-27T18:23+0400

новости

грузия

культура

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1b/283734034_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_55b8daac9d10a11550c706923f726563.jpg

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Объявлены победители в трех номинациях третьего Кутаисского международного фестиваля короткометражных фильмов в трех номинациях, сообщили организаторы мероприятия. Главный приз – "Золотой динозавр" – был вручен кинооператору Харшвиру Оберай за фильм "Ночной бургер" в номинации "Лучший оператор". В номинации "Лучший режиссер" выделили работу Георгия Таварткиладзе в фильме "Вознесение" (Амаглеба). Что касается "Лучшего фильма", то жюри вручили "Золотого динозавра" турецкому режиссеру Рамазану Кылыч за фильм "Неслыханные вещи" (Things Unheard Of). Диалог как форма искусства – вышел фильм о важности диалога на Евразийском пространстве>>А также, помимо трех главных призов, жюри грузинских кинокритиков присудило премию "Белый зонтик" имени Михаила Кобахидзе фильму малайского режиссера Тан Цэ Дин "Оставайтесь на линии". Специальный приз жюри был присужден и фильму "Путешествие" литовского режиссера Римантаса Ойченко. В этом году фестиваль прошел с 20 по 25 октября, а в качестве "Страны в фокусе" представлена Чехия, поэтому гости фестиваля увидели новые чешские фильмы. Также прошли специальные показы фильмов бельгийской женщины-режиссера Шанталь Акерман, чем фестиваль отдал дань уважения достижениям женщин-кинематографистов. Все мероприятия прошли в зале кинотеатра "Сакартвело". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, культура, кутаиси