https://sputnik-georgia.ru/20231027/nagrazhdeny-pobediteli-kutaisskogo-mezhdunarodnogo-festivalya-korotkometrazhek-283734930.html
Награждены победители Кутаисского международного фестиваля короткометражек
Награждены победители Кутаисского международного фестиваля короткометражек
"Лучшим фильмом" названа картина турецкого режиссера Рамазана Кылыча "Неслыханные вещи" 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T19:15+0400
2023-10-27T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Объявлены победители в трех номинациях третьего Кутаисского международного фестиваля короткометражных фильмов в трех номинациях, сообщили организаторы мероприятия. Главный приз – "Золотой динозавр" – был вручен кинооператору Харшвиру Оберай за фильм "Ночной бургер" в номинации "Лучший оператор". В номинации "Лучший режиссер" выделили работу Георгия Таварткиладзе в фильме "Вознесение" (Амаглеба). Что касается "Лучшего фильма", то жюри вручили "Золотого динозавра" турецкому режиссеру Рамазану Кылыч за фильм "Неслыханные вещи" (Things Unheard Of). Диалог как форма искусства – вышел фильм о важности диалога на Евразийском пространстве>>А также, помимо трех главных призов, жюри грузинских кинокритиков присудило премию "Белый зонтик" имени Михаила Кобахидзе фильму малайского режиссера Тан Цэ Дин "Оставайтесь на линии". Специальный приз жюри был присужден и фильму "Путешествие" литовского режиссера Римантаса Ойченко. В этом году фестиваль прошел с 20 по 25 октября, а в качестве "Страны в фокусе" представлена Чехия, поэтому гости фестиваля увидели новые чешские фильмы. Также прошли специальные показы фильмов бельгийской женщины-режиссера Шанталь Акерман, чем фестиваль отдал дань уважения достижениям женщин-кинематографистов. Все мероприятия прошли в зале кинотеатра "Сакартвело". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, кутаиси
новости, грузия, культура, кутаиси
Награждены победители Кутаисского международного фестиваля короткометражек
"Лучшим фильмом" названа картина турецкого режиссера Рамазана Кылыча "Неслыханные вещи"
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Объявлены победители в трех номинациях третьего Кутаисского международного фестиваля короткометражных фильмов в трех номинациях, сообщили организаторы мероприятия.
Главный приз – "Золотой динозавр" – был вручен кинооператору Харшвиру Оберай за фильм "Ночной бургер" в номинации "Лучший оператор".
В номинации "Лучший режиссер" выделили работу Георгия Таварткиладзе в фильме "Вознесение" (Амаглеба).
Что касается "Лучшего фильма", то жюри вручили "Золотого динозавра" турецкому режиссеру Рамазану Кылыч за фильм "Неслыханные вещи" (Things Unheard Of).
А также, помимо трех главных призов, жюри грузинских кинокритиков присудило премию "Белый зонтик" имени Михаила Кобахидзе фильму малайского режиссера Тан Цэ Дин "Оставайтесь на линии".
Специальный приз жюри был присужден и фильму "Путешествие" литовского режиссера Римантаса Ойченко.
В этом году фестиваль прошел с 20 по 25 октября, а в качестве "Страны в фокусе" представлена Чехия, поэтому гости фестиваля увидели новые чешские фильмы. Также прошли специальные показы фильмов бельгийской женщины-режиссера Шанталь Акерман, чем фестиваль отдал дань уважения достижениям женщин-кинематографистов. Все мероприятия прошли в зале кинотеатра "Сакартвело".