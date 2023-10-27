https://sputnik-georgia.ru/20231027/obyavlen-konkurs-na-izbranie-rektora-v-tbilisskoy-gosudarstvennoy-konservatorii-283736984.html
Объявлен конкурс на избрание ректора в Тбилисской государственной консерватории
Объявлен конкурс на избрание ректора в Тбилисской государственной консерватории
Прошлый ректор консерватории Нана Шарикадзе скончалась 21 октября 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T19:35+0400
2023-10-27T19:35+0400
2023-10-27T19:35+0400
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тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Объявлен конкурс на должность исполняющего обязанности ректора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии. Процедура выборов ректора в Тбилисской консерватории была отменена в сентябре 2023 года по приказу министра культуры Теи Цулукиани. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов. После отмены министерство назначило срок в пять дней, чтобы в консерватории подготовили процедуру выборов в соответствии с законом, в ответ представители вуза подали иск в суд.В минкульте отметили, что прошлый ректор консерватории Нана Шарикадзе скончалась 21 октября 2023 года. В настоящее время консерватория, исходя из требований грузинского законодательства, обязана в течение двух недель с 21 октября выбрать временного исполняющего обязанности ректора, который будет руководить учреждением в партнерстве с министерством в переходный период.Тбилисская консерватория отозвала иск против министра культуры>>Консерватория подала иск против министерства в Тбилисский городской суд, потребовав отменить приказ министра и запретить министерству предпринимать действия, связанные с избранием ректора консерватории, однако ходатайства были отклонены решением суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тея цулукиани, культура, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
грузия, новости, общество, тбилиси, тея цулукиани, культура, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
Объявлен конкурс на избрание ректора в Тбилисской государственной консерватории
Прошлый ректор консерватории Нана Шарикадзе скончалась 21 октября
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Объявлен конкурс на должность исполняющего обязанности ректора Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.
Процедура выборов ректора в Тбилисской консерватории была отменена в сентябре 2023 года по приказу министра культуры Теи Цулукиани. Ректор избирался Советом консерватории, который состоит из семи членов. После отмены министерство назначило срок в пять дней, чтобы в консерватории подготовили процедуру выборов в соответствии с законом, в ответ представители вуза подали иск в суд.
В минкульте отметили, что прошлый ректор консерватории Нана Шарикадзе скончалась 21 октября 2023 года.
"Как известно общественности, при ее руководстве не удалось избрать нового ректора, поскольку консерватория выбрала путь противостояния с министерством как органом, осуществляющим государственный контроль за деятельностью консерватории, что закончилось провалом консерватории в суде", – пишут в министерстве.
В настоящее время консерватория, исходя из требований грузинского законодательства, обязана в течение двух недель с 21 октября выбрать временного исполняющего обязанности ректора, который будет руководить учреждением в партнерстве с министерством в переходный период.
Консерватория подала иск против министерства в Тбилисский городской суд, потребовав отменить приказ министра и запретить министерству предпринимать действия, связанные с избранием ректора консерватории, однако ходатайства были отклонены решением суда.