https://sputnik-georgia.ru/20231027/razgona-mitinga-i-obraschenie-eks-prezidenta--kak-proshel-protsess-po-delu-saakashvili-283738078.html

Дело о жестоком разгоне акции 2007 года и обращение Саакашвили – детали из зала суда

Дело о жестоком разгоне акции 2007 года и обращение Саакашвили – детали из зала суда

Саакашвили дистанционно подключился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая прошлого года 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T18:55+0400

2023-10-27T18:55+0400

2023-10-27T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Прокуратура представила в суде по делу о жестоком разгоне акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года видеодоказательства, а главный фигурант, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, выступил с политическими заявлениями. Это одно из самых громких уголовных дел последних 15 лет в Грузии, по которому проходит верхушка прежней власти. По делу в превышении служебных полномочий обвиняются, помимо Саакашвили, экс-министр обороны Давид Кезерашвили, экс-министр МВД Вано Мерабишвили, экс-генпрокурор Зураб Адеишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. С 2015 года дело Саакашвили рассматривается отдельно от остальных. На этот раз на судебном заседании не было допроса свидетелей. Сторона обвинения представила видеозапись разгона митинга в качестве доказательства. Однако сторона защиты не увидела в представленных записях каких-либо системных преступных действий. Что касается подсудимого, то Саакашвили в зале суда не было. На заседании в Тбилисском городском суде экс-президент не смог прийти из-за состояния здоровья, однако дистанционно включился из клиники "Вивамеди", где он находится с мая 2022 года. Свое выступление, которое длилось более получаса, подсудимый посвятил политическим заявлениям. Традиционно Саакашвили раскритиковал внешнеполитический курс нынешней власти и отметил, что Грузия никогда не была такой беззащитной. Адресатами обращения экс-президента также была оппозиция. По мнению Саакашвили, смена власти будет возможна только в том случае, если оппозиция "будет действовать вместе, скоординировано и сообща". Как отметил экс-президент, предстоящие парламентские выборы будут самыми важными выборами в истории Грузии с 1990-х годов.Саакашвили также раскритиковал систему электронных выборов, которая будет использована на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, назвав ее "системой, построенной на фальсификации". При этом в своем выступлении Саакашвили еще раз дал понять, что намерен активно участвовать "в процессе спасения Грузии". ЦИК Грузии заказал проверку первых электронных выборов в стране>>Мишенью обращения Саакашвили также стали россияне, которых экс-президент назвал "огромным несчастьем" и "источником повышенной опасности для Грузии". По его словам, как только сменятся власти в Грузии, россиянам должен быть дан один год на продажу своих квартир, и эти квартиры должны быть проданы грузинам, живущим за границей, по льготной цене посредством госпрограммы. По словам Саакашвили, "у русских не будет долгосрочного будущего в Грузии". Детали дела В деле несколько эпизодов: разгон митингующих 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и завладение имуществом миллиардера Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Предъявленное фигурантам дела обвинение предполагает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.По данным следствия, 4 ноября 2007 года в здании МВД состоялось совещание, на котором присутствовали, в том числе, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава. На встрече глава МВД Вано Мерабишвили отдал незаконный приказ о расправе над митингующими и применении запрещенных законом средств, чтобы подавить волну протеста в стране.Утром 7 ноября 2007 года у здания парламента в Тбилиси, где голодали оппозиционные лидеры, появились полицейские с дубинками и разогнали протестующих. Это спровоцировало новую волну протеста – количество участников акции на проспекте Руставели стало увеличиваться. Для разгона акции была использована несоразмерная сила и запрещенное законом нелетальное оружие – спецназ расправился с омбудсменом, оппозиционерами, журналистами. Избили также участников акции, которые прятались в разных зданиях, говорится в материалах следствия. В целях предотвращения повторного сбора протестующих с нарушением Конституции и других законов по решению президента Михаила Саакашвили личный состав Вооруженных сил Минобороны во главе с министром Давидом Кезерашвили был переброшен на территорию проспекта Руставели. Кроме того, по заданию главы МВД Мерабишвили вооруженный спецназ безо всяких законных оснований вторгся на территорию парка Мтацминда, принадлежащего Бадри Патаркацишвили, занял ее и выгнал оттуда работников. Воспользовавшись создавшейся ситуацией, Саакашвили решил устроить рейд в на то время оппозиционной телекомпании "Имеди" и отключить вещание.В день разгона акции по заданию Мерабишвили и Адеишвили силы МВД и Минфина незаконно вторглись в здание "Имеди", разбили оборудование, отключили телесигнал телекомпании, а также оскорбили и избили журналистов и других работников телеканала. После этого 19 ноября 2007 года мэр Тбилиси Гиги Угулава подписал указ о расторжении договора об аренде парка Мтацминда, который был заключен с компанией Бадри Паркацишвили ООО "Линкс", якобы по причине отказа платить арендную плату. Кроме того, 19 февраля 2008 года по заданию Кезерашвили при непосредственном участии и воздействии высокопоставленных чиновников военной полиции Минобороны и представителя администрации президента с нарушением закона через нотариуса у доверенного лица Бадри Патаркацишвили отобрали телекомпанию "Имеди" и радио "Имеди". Вещатели оказались в руках Кезерашвили. Также в феврале-марте 2008 года Кезерашвили обманным путем завладел принадлежащей Патаркацишвили компанией (бывшим Руставским металлургическим комбинатом), сказано в материалах следствия.На сегодняшний день Угулава и Мерабишвили находятся на свободе под залог, а Кезерашвили и Адеишвили – в розыске. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, давид кезерашвили, гиги угулава, тбилисский городской суд, тбилиси