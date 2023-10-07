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ЦИК Грузии заказал проверку первых электронных выборов в стране
ЦИК Грузии заказал проверку первых электронных выборов в стране
Первые полностью электронные выборы прошли в двух регионах Грузии – выбирали одного депутата парламента страны и мэра Гурджаанского района 07.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-07T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия заказала проверку промежуточных и внеочередных выборов, которые впервые прошли полностью по электронной системе 1 октября 2023 года, говорится в сообщении ЦИК. Система электронных выборов появилась в грузинском законодательстве в 2023 году, и уже в 2024 по ней пройдут парламентские выборы как на территории страны, так и за ее пределами. Победитель выборов в парламент получит право формировать правительство, определяющее в Грузии направление внешней и внутренней политики. Проверку выборов проведет американская компания Pro V&V, которая имеет опыт аудита электронных технологий, используемых на выборах в различных странах, в том числе в США, Филиппинах и Доминиканской Республике. Компания проверит соответствие голосования, проведенного с использованием электронных средств, международным избирательным принципам и избирательному законодательству Грузии. ЦИК Грузии готов к проведению парламентских выборов – Каландаришвили>>Компания оценит техническую и программную функциональность электронных средств – устройства для проверки избирателей, устройства для подсчета, планшеты и программное обеспечение.После этого будет подготовлено аудиторское заключение и даны рекомендации.Электронные выборы в Грузии: избиратели смогут попрактиковаться в метро и в госучреждениях>>Первого октября 2023 года прошли промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Горийского и Каспского избирательных округов (регион Шида Картли), а также внеочередные выборы мэра Гурджаанского района (регион Кахети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, цик грузии, парламентские выборы
ЦИК Грузии заказал проверку первых электронных выборов в стране
18:00 07.10.2023 (обновлено: 18:08 07.10.2023)
Первые полностью электронные выборы прошли в двух регионах Грузии – выбирали одного депутата парламента страны и мэра Гурджаанского района
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия заказала проверку промежуточных и внеочередных выборов, которые впервые прошли полностью по электронной системе 1 октября 2023 года, говорится в сообщении ЦИК.
Система электронных выборов появилась в грузинском законодательстве в 2023 году, и уже в 2024 по ней пройдут парламентские выборы как на территории страны, так и за ее пределами. Победитель выборов в парламент получит право формировать правительство, определяющее в Грузии направление внешней и внутренней политики.
"Проведение проверки обеспечивает еще большую прозрачность и гласность избирательного процесса. В то же время это еще раз подтверждает, что избирательная администрация в своей деятельности, особенно в процессе внедрения электронных технологий, руководствуется международными стандартами", – сказано в сообщении.
Проверку выборов проведет американская компания Pro V&V, которая имеет опыт аудита электронных технологий, используемых на выборах в различных странах, в том числе в США, Филиппинах и Доминиканской Республике.
Компания проверит соответствие голосования, проведенного с использованием электронных средств, международным избирательным принципам и избирательному законодательству Грузии.
Компания оценит техническую и программную функциональность электронных средств – устройства для проверки избирателей, устройства для подсчета, планшеты и программное обеспечение.
После этого будет подготовлено аудиторское заключение и даны рекомендации.
Первого октября 2023 года прошли промежуточные выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от Горийского и Каспского избирательных округов (регион Шида Картли), а также внеочередные выборы мэра Гурджаанского района (регион Кахети).