https://sputnik-georgia.ru/20231027/spasibo-za-vernoe-sluzhenie--amilakhvari-pozdravil-pedagogov-gruzii-s-dnem-uchitelya-283714745.html
"Спасибо за верное служение" – Амилахвари поздравил педагогов Грузии с Днем учителя
"Спасибо за верное служение" – Амилахвари поздравил педагогов Грузии с Днем учителя
Министр пообещал сделать все возможное, чтобы труд учителей был оценен соответствующим образом 27.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-27T14:58+0400
2023-10-27T14:58+0400
2023-10-27T14:58+0400
грузия
общество
новости
тбилиси
георгий амилахвари
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277396434_39:310:1859:1334_1920x0_80_0_0_a8553695fea11aa93b69687d13ff548c.jpg
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари поздравил всех педагогов страны с Национальным днем учителя и пожелал им успехов. Национальный день учителя впервые в новейшей истории Грузии был учрежден в августе 2023 года по инициативе Амилахвари. Министр пообещал сделать все возможное, чтобы труд учителей был оценен соответствующим образом. Национальный день учителя учредили в день рождения выдающегося грузинского педагога, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Иакоба (Якова) Гогебашвили. Проблемы и вызовы в школах – министр образования Грузии провел встречу с родителями>>Каждый год в связи с этой датой заслуженным педагогам передают национальную премию – специально созданный нагрудный знак и денежный приз в размере 10 тысяч лари (около 3,8 тысячи долларов). По последним данным, в школах Грузии работает около 63 тысяч педагогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277396434_224:269:1685:1365_1920x0_80_0_0_8ea8fa719fb3786dfddae3b60db60bd7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, тбилиси, георгий амилахвари
грузия, общество, новости, тбилиси, георгий амилахвари
"Спасибо за верное служение" – Амилахвари поздравил педагогов Грузии с Днем учителя
Министр пообещал сделать все возможное, чтобы труд учителей был оценен соответствующим образом
ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари поздравил всех педагогов страны с Национальным днем учителя и пожелал им успехов.
Национальный день учителя впервые в новейшей истории Грузии был учрежден в августе 2023 года по инициативе Амилахвари.
"27 октября – Национальный день учителя! Дорогие педагоги, поздравляю с этим важнейшим днем и всем сердцем желаю успехов и продвижения. Хочу поблагодарить каждого из вас за самоотверженный труд и профессионализм. Вы же так верно служите делу государственного значения", – написал министр на собственной странице в соцсети.
Министр пообещал сделать все возможное, чтобы труд учителей был оценен соответствующим образом.
Национальный день учителя учредили в день рождения выдающегося грузинского педагога, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Иакоба (Якова) Гогебашвили.
Каждый год в связи с этой датой заслуженным педагогам передают национальную премию – специально созданный нагрудный знак и денежный приз в размере 10 тысяч лари (около 3,8 тысячи долларов).
По последним данным, в школах Грузии работает около 63 тысяч педагогов.