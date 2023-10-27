https://sputnik-georgia.ru/20231027/spasibo-za-vernoe-sluzhenie--amilakhvari-pozdravil-pedagogov-gruzii-s-dnem-uchitelya-283714745.html

"Спасибо за верное служение" – Амилахвари поздравил педагогов Грузии с Днем учителя

"Спасибо за верное служение" – Амилахвари поздравил педагогов Грузии с Днем учителя

Министр пообещал сделать все возможное, чтобы труд учителей был оценен соответствующим образом 27.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-27T14:58+0400

2023-10-27T14:58+0400

2023-10-27T14:58+0400

грузия

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тбилиси

георгий амилахвари

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ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари поздравил всех педагогов страны с Национальным днем учителя и пожелал им успехов. Национальный день учителя впервые в новейшей истории Грузии был учрежден в августе 2023 года по инициативе Амилахвари. Министр пообещал сделать все возможное, чтобы труд учителей был оценен соответствующим образом. Национальный день учителя учредили в день рождения выдающегося грузинского педагога, основателя научной педагогики в Грузии, публициста, детского писателя и общественного деятеля Иакоба (Якова) Гогебашвили. Проблемы и вызовы в школах – министр образования Грузии провел встречу с родителями>>Каждый год в связи с этой датой заслуженным педагогам передают национальную премию – специально созданный нагрудный знак и денежный приз в размере 10 тысяч лари (около 3,8 тысячи долларов). По последним данным, в школах Грузии работает около 63 тысяч педагогов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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