https://sputnik-georgia.ru/20231028/283748687.html

Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"

Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь нанесла удары по 150 целям на севере сектора Газа 28.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-28T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Президент Турции Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия" и прекратить атаки на Газу, сообщает РИА Новости. Он пригласил всех сегодня в стамбульский аэропорт имени Ататюрка на большой митинг, где будет заявлено, что Турция вместе с палестинским народом выступает "против израильского гнета". Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.Посольство Грузии в Израиле находится на постоянной связи со своими гражданами – посол>>Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более пяти тысяч.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев."Пора преподать им урок" – Израиль будет отказывать в визах чиновникам ООН>>В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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